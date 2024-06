Vire Normandie. Il frappe sa conjointe, du cannabis et une arme sont retrouvés chez lui

Le 13 novembre 2022, les gendarmes sont appelés par un homme qui signale une dispute vive chez ses voisins, à Vire. Ils s'y rendent et trouvent une femme en pleurs avec des traces de coups, mais elle ne souhaite pas déposer plainte. Son compagnon est interpellé difficilement, après s'être rebellé. Au domicile, les policiers trouvent des billets de banque, du cannabis, une balance et des sachets de conditionnement. L'homme est mis en garde à vue. Lors d'une perquisition, une carabine sans munition est trouvée sous le lit.

Il dit ne plus consommer de drogues

A la barre au tribunal de Caen le 4 juin, le prévenu âgé de 28 ans dit que l'arme appartenait à son grand-père et qu'il voulait l'accrocher pour décorer un mur. Il ignorait qu'il devait la déclarer. Il reconnaît s'être débattu et rebellé lors de son interpellation, car les gendarmes ont refusé qu'il téléphone à sa sœur et lui ne voulait pas "se laisser faire". Quant aux stupéfiants, il avoue être consommateur de cannabis, en aucun cas de cocaïne. Il précise qu'il "ne fait que de la dépanne" pour payer sa propre consommation. Il est suivi par un addictologue depuis plusieurs mois et ne consomme plus de produits illicites.

Un des gendarmes, présent à l'audience, s'est porté partie civile. Il demande 500 euros pour préjudice moral. Le procureur confirme que les faits de rébellion envers les gendarmes, et les délits de stupéfiants sont avérés. L'avocat de la défense confirme que la carabine n'avait pas de munitions. Après délibéré, le prévenu est relaxé en ce qui concerne la cocaïne et reconnu coupable pour le reste. Il est condamné à 12 mois de prison aménageables dont 6 avec sursis probatoire de 2 ans, obligation de soins pour addiction, interdiction d'arme pendant 3 ans. Il devra s'acquitter de 127€ de procédure et verser 150€ au gendarme victime pour préjudice moral.