Par vengeance, les copains brûlent une voiture à Vire

Rapidement retrouvés et identifiés, ils répondent de leurs actes devant le tribunal correctionnel de Caen, en comparution immédiate pour destruction de biens par un moyen dangereux pour les personnes. Le feu aurait pu se propager à l’immeuble à côté.

Stéphane, Virois d’origine, père d’un enfant de quatre ans, est revenu dans la région après une longue expérience de charcutier-traiteur dans une grosse brasserie à Paris. Il a déjà été condamné pour ces mêmes raisons en 2004. Frédéric, lui, a déjà sept condamnations à son actif, les principales datant de 2001 à 2005. Il a deux enfants et travaille en CDI depuis sept ans.

L’affaire a finalement été renvoyée au 25 novembre. Le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique des prévenus. D’après la présidente, “un incendie de voiture à 15 ans, ça peut arriver, on peut se tromper. Mais, pas à 30 ans”.