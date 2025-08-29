En ce moment Thriller Michael JACKSON
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Caen. Alcoolisé, il tente de monter dans un bus et menace de mort le chauffeur

Sécurité. Un homme de 31 ans était jugé le 21 août pour avoir menacé de mort un chauffeur de bus qui lui refusait l'accès alors qu'il avait une canette de bière ouverte. Des faits qui se sont produits le 24 octobre 2024 à Caen.

Publié le 29/08/2025 à 12h00 - Par Martine Dubos
Caen. Alcoolisé, il tente de monter dans un bus et menace de mort le chauffeur
L'homme avait menacé de mort le chauffeur d'un bus le 24 octobre dernier. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le 24 octobre 2024, un homme attend à un arrêt de bus caennais. Il est fortement alcoolisé et tient des propos incohérents, tente de monter dans le véhicule. Il a à la main deux canettes de bière, dont une est ouverte. Le chauffeur refuse, car c'est interdit.

Le prévenu était furieux

Entendu, le conducteur du car explique : "Il est venu vers moi avec sa bière ouverte. Il a donné de violents coups de poing sur la vitre de séparation. Je me suis levé et il a fini par sortir du véhicule en disant à son ami resté dans le bus 'on se retrouve à la gare'."

Les vidéos sont visionnées. On voit bien qu'il est énervé. L'homme de 31 ans passe la tête au-dessus du pupitre du conducteur en hurlant sur lui. Entendu, il affirme ne se souvenir de rien, mais convient que "ça peut être possible". Il confirme sa dépendance à l'alcool.

• A lire aussi. Bayeux. Dépressif, il menace de mort son ex-femme et son fils

28 mentions au casier judiciaire

Il a 28 mentions à son casier judiciaire pour violences conjugales, en récidive, outrage, rébellion, outrage sur personne publique. L'avocate de la partie civile déplore ce 21 août que son client ait été agressé pour avoir fait respecter la loi. Le prévenu s'est comporté d'une façon tout à fait inappropriée et l'a menacé de mort, ce qui est confirmé par les images de la vidéo. Le conducteur a craint pour lui, mais aussi pour ses passagers dont il doit assurer la sécurité.

Elle réclame 400€ pour préjudice moral et 800€ de frais d'avocat. Pour le procureur, les faits sont incontestables. Au vu de ses antécédents judiciaires, il souhaite de la prison ferme. Après délibéré, Marlon Goubet est condamné à 6 mois de prison non aménageables et devra verser au chauffeur de bus 400€ pour préjudice moral, 800€ de frais d'avocat, 1€ à Caen la Mer et 254€ pour frais de procédure.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Barbecue grillades rôtissoir cuisson
Barbecue grillades rôtissoir cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 35€ Découvrir
Mini pelle Kubota U17-3 alpha 370 heures
Mini pelle Kubota U17-3 alpha 370 heures Pertuis (84120) 11 580€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. Alcoolisé, il tente de monter dans un bus et menace de mort le chauffeur
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple