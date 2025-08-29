Caen. Alcoolisé, il tente de monter dans un bus et menace de mort le chauffeur

Le 24 octobre 2024, un homme attend à un arrêt de bus caennais. Il est fortement alcoolisé et tient des propos incohérents, tente de monter dans le véhicule. Il a à la main deux canettes de bière, dont une est ouverte. Le chauffeur refuse, car c'est interdit.

Le prévenu était furieux

Entendu, le conducteur du car explique : "Il est venu vers moi avec sa bière ouverte. Il a donné de violents coups de poing sur la vitre de séparation. Je me suis levé et il a fini par sortir du véhicule en disant à son ami resté dans le bus 'on se retrouve à la gare'."

Les vidéos sont visionnées. On voit bien qu'il est énervé. L'homme de 31 ans passe la tête au-dessus du pupitre du conducteur en hurlant sur lui. Entendu, il affirme ne se souvenir de rien, mais convient que "ça peut être possible". Il confirme sa dépendance à l'alcool.

28 mentions au casier judiciaire

Il a 28 mentions à son casier judiciaire pour violences conjugales, en récidive, outrage, rébellion, outrage sur personne publique. L'avocate de la partie civile déplore ce 21 août que son client ait été agressé pour avoir fait respecter la loi. Le prévenu s'est comporté d'une façon tout à fait inappropriée et l'a menacé de mort, ce qui est confirmé par les images de la vidéo. Le conducteur a craint pour lui, mais aussi pour ses passagers dont il doit assurer la sécurité.

Elle réclame 400€ pour préjudice moral et 800€ de frais d'avocat. Pour le procureur, les faits sont incontestables. Au vu de ses antécédents judiciaires, il souhaite de la prison ferme. Après délibéré, Marlon Goubet est condamné à 6 mois de prison non aménageables et devra verser au chauffeur de bus 400€ pour préjudice moral, 800€ de frais d'avocat, 1€ à Caen la Mer et 254€ pour frais de procédure.