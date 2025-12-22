En ce moment Forever (feat Adeline Lovo) (French Edit) DIVA FAUNE
Diocèse de Bayeux-Lisieux. L'évêque Mgr Habert délivre un message de "paix" pour Noël

Religion. L'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Jacques Habert, désire la paix à l'occasion des festivités de Noël.

Publié le 22/12/2025 à 13h00 - Par Lilian Fermin
Mgr Jacques Habert souhaite à tous les fidèles un joyeux Noël ! - Lilian Fermin

Comme il est de tradition, l'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Jacques Habert, a délivré son message à tous les fidèles à l'occasion de Noël. Son message "qui s'impose, hélas", est celui de "la paix", considéré comme "l'attente de notre humanité, que ce soit au plan international, ce qui est bien trop évident, mais aussi sur le plan national", concède-t-il.

La paix est "essentielle"

"Noël, c'est pour nous la naissance de Jésus, dont nous faisons mémoire, mais ce Jésus, ses paroles, ses actions, et tout son message sera d'être un message de paix pour les Hommes, entre eux, de paix pour l'Homme à l'intérieur de lui-même, et une relation de paix entre lui et l'Humanité."

Mgr Jacques Habert

L'évêque, qui célébra une grande messe à la cathédrale de Bayeux le 24 décembre au soir, se rend compte "hélas, que chaque année on redit un peu ce message de paix. Elle est tellement essentielle", poursuit-il. "Je le redis avec une patience et une persévérance nécessaire, mais je le dis surtout à ceux qui souffrent aujourd'hui de la guerre, des conflits, des violences, des injustices : que ce Noël soit une ouverture de paix."

Messe le lendemain auprès des plus fragiles

Le 25 décembre, Monseigneur Jacques Habert se rendra à l'EPSM, l'Etablissement public de santé mentale, à Caen, pour y célébrer une messe en petit comité. "A chaque fois je vois le lien profond entre une très belle messe solennelle à la cathédrale, avec un grand orgue, un déploiement liturgique, et le lendemain une plus grande fragilité, une plus grande simplicité, mais finalement, la même ferveur qui existe", explique l'homme d'Eglise.

