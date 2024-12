Diocèse de Bayeux-Lisieux. L'évêque Monseigneur Habert prône "l'espérance" avant Noël

C'est une période importante pour le diocèse de Bayeux-Lisieux que celle de Noël. L'évêque Monseigneur Habert célébrera la messe le 24 décembre à 18h30 avec les enfants et les jeunes à la cathédrale de Bayeux, puis dira la messe de minuit. "L'église sera bondée", promet-il. Le lendemain, il se rendra à l'hôpital psychiatrique de Caen, "en petit comité". "On va chanter à tort et à travers. Ça a pour moi beaucoup de sens." Cette année, Monseigneur Habert prône "l'espérance." "Elle se déploie dans des événements cachés, comme la naissance d'un enfant, passée inaperçue." Il met en avant une époque difficile, sur le plan national, ou international, mais aussi en évoquant les questions climatiques. "Nous risquerions de sombrer dans le découragement, se dire 'A quoi bon ?'. Nous accueillons un petit enfant qui ne dit rien, fragile, qui va changer le monde." L'évêque souhaite également aux fidèles du diocèse "d'être dans la joie et la paix", mais aussi de "ne pas seulement célébrer Noël et la naissance du sauveur entre nous", en l'annonçant et en le vivant au quotidien.