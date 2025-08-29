Manche. Mort de Paul Leterrier, dernier fusilier-marin de la France Libre

Le Manchois Paul Leterrier, ex-fusilier-marin des Forces françaises libres, dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim, décisive face aux Allemands en 1942, est décédé à l'âge de 103 ans.

Hommage

Paul Leterrier avait participé aux "cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement présidées par le Chef de l'Etat à Saint-Lô et à Cherbourg-en-Cotentin", précise le préfet de la Manche Xavier Brunetière jeudi 28 août, qui "s'incline avec un profond respect devant son courage, sa détermination et l'engagement constant pour le pays qui a été sa vie".

Après avoir navigué dès l'âge de 15 ans sur les paquebots de la Compagnie générale transatlantique, Paul Leterrier a décidé "de s'engager dans la France libre en 1941 et de rejoindre les rangs du 1er bataillon de fusiliers marins", indique le ministère des Armées sur son site internet.