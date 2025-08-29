En ce moment Pink Pony Club CHAPPELL ROAN
Manche. Mort de Paul Leterrier, dernier fusilier-marin de la France Libre

Histoire. La préfecture de la Manche a communiqué sur le décès de Paul Leterrier, dernier fusilier-marin de la France Libre et survivant de Bir-Hakeim, jeudi 28 août.

Publié le 29/08/2025 à 08h48 - Par Thierry Valoi
Manche. Mort de Paul Leterrier, dernier fusilier-marin de la France Libre
Paul Leterrier lors des commémorations du 80e D-Day.

Le Manchois Paul Leterrier, ex-fusilier-marin des Forces françaises libres, dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim, décisive face aux Allemands en 1942, est décédé à l'âge de 103 ans.

Hommage

Paul Leterrier avait participé aux "cérémonies du 80e anniversaire du Débarquement présidées par le Chef de l'Etat à Saint-Lô et à Cherbourg-en-Cotentin", précise le préfet de la Manche Xavier Brunetière jeudi 28 août, qui "s'incline avec un profond respect devant son courage, sa détermination et l'engagement constant pour le pays qui a été sa vie".

• A lire aussi. Politique. Un nouveau préfet arrive dans la Manche pour remplacer Xavier Brunetière

Après avoir navigué dès l'âge de 15 ans sur les paquebots de la Compagnie générale transatlantique, Paul Leterrier a décidé "de s'engager dans la France libre en 1941 et de rejoindre les rangs du 1er bataillon de fusiliers marins", indique le ministère des Armées sur son site internet.

