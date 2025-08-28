Politique. Un nouveau préfet arrive dans la Manche pour remplacer Xavier Brunetière

Du changement à la tête de la préfecture du département de la Manche. Marc Chappuis, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, prendra ses fonctions de préfet du département à compter du 22 septembre.

Xavier Brunetière sur le départ

Il succédera à Xavier Brunetière, nommé directeur de la protection et de la sécurité de l'Etat auprès du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. Il représentait l'Etat dans le département de la Manche depuis août 2023.