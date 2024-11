Manche. Fièvre catarrhale ovine : un premier foyer détecté dans le département

La Manche était le dernier département indemne, en Normandie. Ce n'est plus le cas. Vendredi 22 novembre, un foyer de fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 3 a été confirmé dans un élevage ovin du canton des Pieux, a annoncé la préfecture de la Manche dans un communiqué le lendemain.

Ce foyer "fait suite à une suspicion clinique sur une brebis présentant des symptômes évocateurs" de cette malade virale dite "de la langue bleue". Non transmissible à l'homme, elle peut toucher les ovins, bovins, caprins et cervidés par le biais de moucherons piqueurs (les culicoïdes) et peut se traduire par de la fièvre, des troubles respiratoires, de la salivation, un œdème de la face ou une cyanose (coloration bleutée) de la langue. La maladie peut aussi être asymptomatique.

La vaccination est gratuite

Le préfet de la Manche "recommande vivement" aux éleveurs bovins et ovins qui ne l'auraient pas encore fait de "se rapprocher de leurs vétérinaires pour se procurer les doses de vaccins nécessaires et vacciner sans tarder leurs animaux, ceci afin de limiter la diffusion de la maladie et minimiser l'impact sanitaire dans les cheptels".

Les éleveurs sont aussi invités à signaler à leur vétérinaire les animaux qui pourraient présenter des symptômes de la maladie. Les tests et la visite vétérinaire sont pris en charge par l'Etat.