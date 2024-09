Maladie animale. Les zones régulées s'étendent dans la Manche

Toute la Manche est maintenant en zone régulée pour observer et suivre l'évolution de la fièvre catarrhale ovine (FCO), a annoncé la préfecture, samedi 7 septembre. Cette décision s'accompagne de celle de placer 178 communes du département dans une zone régulée pour la maladie hémorragique épizootique (MHE).

"Les foyers les plus proches de la Manche sont situés, s'agissant de la FCO, dans l'Orne et la Sarthe et, s'agissant de la MHE, dans le Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique", précise la préfecture.

"Cette extension, souhaitée par les représentants du monde agricole, facilite les mouvements d'animaux au sein du département", explique la préfecture. Pour les communes qui intègrent la zone régulée pour la MHE, il s'agit de toutes les communes au sud d'une ligne qui relie Lingreville à Guilberville. Une campagne de vaccination gratuite pour la fièvre catarrhale ovine a été mise en place avec 11,7 millions de doses commandées par le gouvernement.