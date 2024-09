Maladie animale bovine. Début de vaccination pour 105 communes du sud-Manche

Les éleveurs de 105 communes du sud-Manche vont commencer à vacciner leurs animaux contre la maladie hémorragique épizootique (MHE). La campagne de vaccination a été lancée, lundi 30 septembre, par la préfecture du département. L'objectif de cette vaccination est de limiter la diffusion de cette maladie qui touche les bovins.

80% de vaccination

Les agriculteurs de ces 105 communes vont pouvoir recevoir des doses de vaccin gratuitement. "Afin de pouvoir freiner significativement la progression de la maladie, il convient d'atteindre collectivement un objectif d'au moins 80% des bovins vaccinés dans la zone vaccinale tampon. Cet effort collectif permettra de limiter ainsi l'avancée de la maladie et protéger les élevages de la zone indemne du nord du département", expliquent les services de l'Etat. Les communes sont celles au sud d'une ligne qui va de Dragey-Ronthon à Sainte-Cécile en passant par Villedieu-les-Poêles. Les cas les plus près ont été détectés dans la Sarthe, en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire.