Manche. Des mesures contre la FCO et la MHE : les agriculteurs sont vigilants

Depuis le début de l'été, deux maladies circulent activement dans les troupeaux. Il s'agit de la Fièvre catarrhale ovine (FCO) et de la Maladie hémorragique épizootique (MHE), deux maladies contagieuses des ruminants. Transmises par des moucherons, elles provoquent des fièvres, baisses d'appétit, ulcérations, boiteries, allant parfois jusqu'à la mort de l'animal. "Elles ne sont pas transmissibles aux humains et ne représentent pas de risques pour la qualité de la viande et du lait", souligne Thierry Hulmer, agriculteur manchois responsable du pôle élevage à la foire de Lessay.

Limiter leur propagation

Arrivée en Europe par les Pays-Bas, la FCO est connue depuis 2017 et les chercheurs ont mis au point un vaccin pour protéger les cheptels. L'Etat a déployé une campagne de vaccination et propose aux agriculteurs suffisamment de doses pour immuniser 600 000 ovins et 2 millions de bovins. En attendant que ce projet fasse son effet, des zones de haute surveillance de 150km sont établies à chaque nouveau foyer.

Pour la MHE, les premiers cas ont été déclarés dans le sud-ouest de la France en septembre 2023. Aucun remède n'est encore efficace pour limiter la maladie. Là encore des zones de surveillance sont fixées.

Des mesures particulières

Les organisateurs des comices et des foires prennent cependant des mesures supplémentaires, comme à la foire de Lessay. "Cette année, nous n'aurons pas de moutons à cause de la FCO. Pour les bovins, ils doivent se faire désinsectiser 15 jours avant l'événement et faire une prise de sang de vérification 10 jours avant", explique encore Thierry Hulmer.