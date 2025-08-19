En ce moment LAP DANCE YCARE
Calvados. Rhinocéros, tigres ou girafes : un safari en train au zoo de Cerza

Loisir. À quelques kilomètres de Lisieux, le zoo de Cerza invite petits et grands à un voyage fascinant parmi plus de 1500 animaux en semi-liberté. Entre safaris, parcours à pied et hébergements insolites, profitez d'une journée placée sous le signe des animaux !

Publié le 19/08/2025 à 11h00
Calvados. Rhinocéros, tigres ou girafes : un safari en train au zoo de Cerza
Vous pourrez admirer les girafes en safari-train au parc zoologique de Cerza. 

Au cœur du pays d'Auge, le zoo de Cerza propose une immersion unique parmi plus de 1 500 animaux venus des cinq continents. Sur 80 hectares, rhinocéros, girafes, tigres ou pandas roux évoluent en semi-liberté dans de vastes espaces naturels. Le parc se découvre à pied via deux grands circuits ou à bord du Safari Train. Cerza propose également des hébergements insolites : lodges, tentes safari ou zoobservatoires. Dormez au plus près des animaux et réveillez-vous en pleine nature.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h à Hermival-les-Vaux. Tarifs : 25€ par adulte, 17€ pour les 3-11 ans, gratuit moins de 3 ans. Plus d'informations sur cerza.com. Tel. 02 31 62 17 22

