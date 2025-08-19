Calvados. Rhinocéros, tigres ou girafes : un safari en train au zoo de Cerza

Au cœur du pays d'Auge, le zoo de Cerza propose une immersion unique parmi plus de 1 500 animaux venus des cinq continents. Sur 80 hectares, rhinocéros, girafes, tigres ou pandas roux évoluent en semi-liberté dans de vastes espaces naturels. Le parc se découvre à pied via deux grands circuits ou à bord du Safari Train. Cerza propose également des hébergements insolites : lodges, tentes safari ou zoobservatoires. Dormez au plus près des animaux et réveillez-vous en pleine nature.

Pratique. Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h à Hermival-les-Vaux. Tarifs : 25€ par adulte, 17€ pour les 3-11 ans, gratuit moins de 3 ans. Plus d'informations sur cerza.com. Tel. 02 31 62 17 22