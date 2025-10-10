En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Insolite. Fin septembre, un bébé gibbon à favoris roux, une espèce menacée dans le monde, est né au zoo de Cerza. 

Publié le 10/10/2025 à 15h54 - Par Elvire Alix
Carnet rose. Un bébé gibbon à favoris roux vient de voir le jour au zoo de Cerza !
Un gibbon à favoris roux vient de naître au zoo de Cerza.

Le zoo de Cerza, à Hermival-les-Vaux, a annoncé la naissance d'un "gibbon à favoris roux" le 22 septembre. Il s'agit du premier petit de Mia, la femelle, et de Tani, le mâle du groupe. A la naissance, le gibbon à favoris roux présente une fourrure beige, qui devient noire vers l'âge de deux ans pour les mâles. Elle redevient beige ensuite pour les femelles. 

L'espèce est classée en danger d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), en raison de la déforestation et du braconnage. En 2025, seuls sept individus sont nés en parcs animaliers dans le monde, dont trois en France.

Le petit pourra être observé dans les prochaines semaines. 

