Hermival-les-Vaux. Le Mag au Zoo de Cerza à Hermival les Vaux

Thierry Jardin, fondateur du parc en 1986, aux côtés de son frère, est passionné de la question animalière depuis toujours. Aujourd'hui son zoo s'étend sur 70 hectares et rassemble plus de 120 espèces venues des quatre coins du globe.

Clémence, titulaire d'un master de biologie à attendu de faire un stage dans un parc zoologique pour tomber amoureuse des Zoos. Aujourd'hui, elle est l'une des animatrices pédagogiques du Parc. Avec elle, les pensionnaires du zoo, n'auront plus aucuns secrets pour les visiteurs

Dans un zoo, il y a également des vétérinaires et des soigneurs, Kim fait partie de l'équipe, elle s'occupe des grands herbivores que sont les girafes et les Rhinocéros et des grands carnivores, comme les tigres et les lions...

