[Vidéo] Zoo de Champrépus. Un bébé singe est né : à vous de choisir son nom !

Il a déjà deux mois, mais pas encore de nom ! Le zoo de Champrépus accueille depuis le 9 septembre un nouveau pensionnaire, un bébé cercopithèque de l'Hœst. Ce singe, dont l'espèce est menacée, vit à l'est du bassin du Congo, en Afrique.

Le zoo invite son public à choisir le nom de l'animal. Quatre propositions sont faites : Asmar, Saga, Kiko, ou Oreo. Pour faire valoir votre avis, vous avez jusqu'au 20 novembre, sur les réseaux sociaux du zoo de Champrépus.