Carentan-les-Marais. Les Egaluantes fêtent leurs 10 ans et un programme très riche

Du 27 au 30 novembre 2025, le festival Les Egaluantes célèbre sa 10e édition avec un programme riche, vibrant et ouvert à tous les publics. Au menu : avant-premières, documentaires, courts-métrages, animations originales et rencontres avec les équipes des films. Un programme cinéma destiné à tous les publics, une volonté affirmée. Maxime Delaunay, l'un des organisateurs du festival depuis le tout début et producteur :

Un anniversaire placé sous le signe de la découverte, de l'émotion et du partage cinématographique.

Les avant-premières et temps forts :

Vendredi 28 novembre

L'Âme idéale d'Alice Vial, avec Magali Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen.

Tourné en Normandie, un clin d'œil à l'ancrage local du festival.

Sortie : 17 décembre 2025

Samedi 29 novembre

Chasse Gardée 2 d'Antonin Fourlon & Frédéric Forestier, avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili.

Sortie : 10 décembre 2025

Les Habitants de Louis-Julien Petit – documentaire en présence du réalisateur.

Diffusion Canal + fin 2025.

Louise de Nicolas Keitel, avec Diane Rouxel, Cécile de France, Salomé Dewaels…

Sortie : 10 décembre 2025

Police Flash 80 de Jean-Baptiste Saurel, avec François Damiens, Audrey Lamy, Xavier Lacaille.

Sortie : 18 mars 2026

Qui brille au combat de Joséphine Japy, avec Mélanie Laurent, Pierre-Yves Cardinal…

Sortie : 31 décembre 2025 (Apollo Films)

Dimanche 30 novembre

A la poursuite du Père Noël de James Huth, avec Patrick Timsit, Isabelle Nanty, Antoine Gouy.

Sortie : 10 décembre 2025

Au top (ou presque), documentaire de Cédric Defert, en présence du réalisateur.

Sortie : 2026

Beaucastel de Gabin Rivoire, tourné au domaine familial de Châteauneuf-du-Pape, en présence de Charles et César Perrin.

Deviens génial de Léo GrandPerret, avec Manu Payet.

Sortie : 2026

Les Enfants de la Résistance de Christophe Barratier, avec Artus, Gérard Jugnot.

Sortie : 11 février 2026

Les Invertueuses de Chloé Aïcha Baro.

Sortie : 2025

Mata de Rachel Lang, avec Eye Haïdara, Joséphine Japy, Raphaël Personnaz.

Sortie : 2026

Documentaires : regards multiples sur le réel

Ma langue de Rémi Mauger, Altavilla de Fabrice Tempo (en présence du réalisateur), Alambic de Matthieu Simon (en présence), Femmes de pouvoir hier à aujourd'hui par le Collège de Trévières, La Ferme à Gégé de Florent Verdet, La mer n'attend pas de Robert Weiss (en présence), Le mystère Satie de Bastien Louka (en présence), Sous nos yeux de Stéphane Miquel, 8 sekunden de Jean-Marie Vinclair (en présence). Jeune public & séances scolaires

Courts-métrages : la relève du cinéma normand

Une vingtaine de films courts, dont :

Les belles cicatrices, Le Colisée, La fuite de Garenne, J'ai avalé une chenille, Jour de permis, Le Roi du silence, L'homme de merde, J'ai tué votre chat, La Dernière photo.

Sans oublier :

Egalué, réalisé en 7 jours dans la Résidence Egaluée.

Les 13 mini-métrages Moteur !, tournés en Normandie.

Animations & expériences immersives

Tout le week-end :

Ciné-doublage, animascope, quiz cinéma, concerts normands, scopitones, dédicaces, réalité virtuelle, dégustations locales, jeux traditionnels et boutique du festival.

Liste des invités :

- la réalisatrice Alice Vial (L'Ame idéale), le 28, 29

- la chanteuse et compositrice Emily Loizeau (table ronde sur les métiers du cinéma), le 28, 29

- le réalisateur Louis-Julien Petit (Les Habitants), le 28 29, 30

- Isabelle Giordano, le 28 et 29

- Stéphane Marie (pour présenter Retour à Howard End), le 29

- le réalisateur Nicolas Keitel et l'actrice Diane Rouxel (Louise), le 29

- les réalisateurs Robert Weiss et Laurence Bidou (doc La mer n'attend pas), le 29

- le réalisateur Rémi Mauger (doc Ma langue natale), le 29

- le réalisateur Fabrice Tempo (doc Altavilla, l'héritage des Normands de Sicile), le 29

- Dominique Besnehard, le 29 et 30

- le compositeur Sebastien Torregrossa, le 29, 30

- le réalisateur Gabin Rivoire (Beaucastel) le 29 et 30

- la réalisatrice Chloé Aicha Boro + son actrice Larabie Dimzoure (Les Invertueuses) le 29 et 30

- le réalisateur Mathieu Simon (doc L'Alambic), le 29 et 30

- la comédienne Soliane Moisset (film Muganga, celui qui soigne), le 29 et 30

- le réalisateur Marc Pottier (doc Sous nos yeux), le 30

- le réalisateur Joris Marin (doc Femmes de pouvoir d'hier à aujourd'hui), le 30

- le réalisateur JM Vinclair (doc 8 sekunden), le 30

- le comédien Manu Payet et le réalisateur Léo Grandperret (Deviens génial), le 30.