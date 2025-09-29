Carentan-les-Marais. Manu Payet sera le parrain du festival du film Les Egaluantes

Après une édition 2024 record, avec quelque 14 000 festivaliers, le festival Les Egaluantes dévoile l'affiche de son édition anniversaire sous le parrainage de l'acteur et humoriste Manu Payet. Du 27 au 30 novembre, Carentan-les-Marais va ainsi vibrer au rythme du cinéma pour célébrer les 10 ans de ce rendez-vous devenu incontournable en Normandie.

Des avant-premières

Plusieurs films seront présentés en exclusivité, en présence des équipes :

• L'Ame idéale, premier long métrage d'Alice Vial, avec Magalie Lépine Blondeau et Jonathan Cohen. Une histoire fantastique tournée en Normandie, autour d'Elsa, médecin capable de voir les morts.

• Les Invertueuses de Chloé Aïcha Boro, film franco-burkinabé qui explore transmission, émancipation et quête d'identité sur fond d'instabilité politique.

• Louise de Nicolas Keitel, avec Diane Rouxel et Cécile de France, un drame intime sur la fugue, le secret et la réconciliation familiale.

• Qui brille au combat, premier film de Joséphine Jappy, avec Mélanie Laurent et Pierre-Yves Cardinal, présenté à Cannes et centré sur la fragilité d'une famille face au handicap d'un enfant.

D'autres avant-premières et des acteurs et réalisateurs invités seront bientôt révélés.

Le documentaire à l'honneur

La salle Document-Terre proposera une série de documentaires normands, abordant des thèmes variés : la conchyliculture, l'histoire des Normands en Sicile, un portrait du cinéaste Jean Becker, ou encore l'étude de la langue normande.

Un festival pensé pour tous les publics

Comme chaque année, le festival accorde une attention particulière aux jeunes spectateurs : projections scolaires adaptées à chaque âge pendant cinq jours. Retour des P'tiots égalués le week-end, avec contes, courts métrages, animations et goûter.

Le public découvrira également le court métrage issu de la deuxième Résidence égaluée, réalisée collectivement cet été.

Des animations conviviales

Les Egaluantes, ce sont aussi des moments festifs et populaires : lectures de scénari, projections tests, quiz cinéma, concerts normands, projections de scopitones, dédicaces, expériences de réalité virtuelle, dégustations de produits locaux et jeux traditionnels.