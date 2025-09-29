En ce moment Tears Sabrina CARPENTER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Carentan-les-Marais. Manu Payet sera le parrain du festival du film Les Egaluantes

Culture. Manu Payet sera le parrain du festival du cinéma Les Egaluantes à Carentan-les-Marais au 27 au 30 novembre.

Publié le 29/09/2025 à 15h19 - Par Thierry Valoi
Carentan-les-Marais. Manu Payet sera le parrain du festival du film Les Egaluantes
Soirée de présentation du festival Les Egaluantes à Carentan-les-Marais. - L'Atelier du Photographe

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après une édition 2024 record, avec quelque 14 000 festivaliers, le festival Les Egaluantes dévoile l'affiche de son édition anniversaire sous le parrainage de l'acteur et humoriste Manu Payet. Du 27 au 30 novembre, Carentan-les-Marais va ainsi vibrer au rythme du cinéma pour célébrer les 10 ans de ce rendez-vous devenu incontournable en Normandie.

Des avant-premières

Plusieurs films seront présentés en exclusivité, en présence des équipes :

L'Ame idéale, premier long métrage d'Alice Vial, avec Magalie Lépine Blondeau et Jonathan Cohen. Une histoire fantastique tournée en Normandie, autour d'Elsa, médecin capable de voir les morts.

Les Invertueuses de Chloé Aïcha Boro, film franco-burkinabé qui explore transmission, émancipation et quête d'identité sur fond d'instabilité politique.

• Louise de Nicolas Keitel, avec Diane Rouxel et Cécile de France, un drame intime sur la fugue, le secret et la réconciliation familiale.

Qui brille au combat, premier film de Joséphine Jappy, avec Mélanie Laurent et Pierre-Yves Cardinal, présenté à Cannes et centré sur la fragilité d'une famille face au handicap d'un enfant.

D'autres avant-premières et des acteurs et réalisateurs invités seront bientôt révélés.

Le documentaire à l'honneur

La salle Document-Terre proposera une série de documentaires normands, abordant des thèmes variés : la conchyliculture, l'histoire des Normands en Sicile, un portrait du cinéaste Jean Becker, ou encore l'étude de la langue normande.

Un festival pensé pour tous les publics

Comme chaque année, le festival accorde une attention particulière aux jeunes spectateurs : projections scolaires adaptées à chaque âge pendant cinq jours. Retour des P'tiots égalués le week-end, avec contes, courts métrages, animations et goûter.

Le public découvrira également le court métrage issu de la deuxième Résidence égaluée, réalisée collectivement cet été.

Des animations conviviales

Les Egaluantes, ce sont aussi des moments festifs et populaires : lectures de scénari, projections tests, quiz cinéma, concerts normands, projections de scopitones, dédicaces, expériences de réalité virtuelle, dégustations de produits locaux et jeux traditionnels.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto
Camping-car Hymer B-MC I 690 Mercedes 170 cv, boîte auto Huelgoat (29690) 99 800€ Découvrir
Ford Fiesta
Ford Fiesta Bourgon (53410) 5 000€ Découvrir
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Carentan-les-Marais. Manu Payet sera le parrain du festival du film Les Egaluantes
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple