Manche. Un chantier prévu mercredi sur la RN13 : voici les cartes des déviations

Mobilité. Des travaux vont être effectués mercredi 10 décembre sur la nationale 13 entre Caen et Cherbourg, au niveau de Carentan. Des déviations seront mises en place pour les personnes arrivant sur l'axe routier.

Publié le 09/12/2025 à 17h43 - Par Julien Rojo
Des travaux sont prévus mercredi 10 décembre sur la RN13. - Illustration

Attention si vous prenez le volant mercredi 10 décembre, entre Caen et Cherbourg. La Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest (Dirno) va réaliser des travaux de pose de barrières sur la nationale 13, sur le secteur de Carentan-les-Marais. Cela va entraîner des perturbations de 8h à 18h. La bretelle d'entrée à Saint-Hilaire-Petitville sera fermée dans le sens vers Cherbourg sur cette période. Une déviation sera mise en place. Pour rejoindre Caen, depuis la départementale 971, il faudra s'engager en sens inverse, puis faire demi-tour à l'aire de Cantepie.

Les conducteurs doivent d'abord emprunter la RN13 en sens inverse, puis faire demi-tour pour rejoindre Caen.Les conducteurs doivent d'abord emprunter la RN13 en sens inverse, puis faire demi-tour pour rejoindre Caen. - Dirno

La brette d'insertion de l'échangeur "Blactot" est également fermée entre 8h et 18h en direction de Caen. Une déviation similaire est mise en place via l'échangeur de Saint-Côme-du-Mont. "La plus grande prudence est recommandée. Merci de respecter la signalisation ainsi que les distances et vitesses de sécurité", prévient la Dirno.

Voici la déviation à emprunter au niveau de l'échangeur "Blactot".Voici la déviation à emprunter au niveau de l'échangeur "Blactot". - Dirno

Manche. Un chantier prévu mercredi sur la RN13 : voici les cartes des déviations
