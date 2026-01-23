Barfleur. "Il était très apprécié" : Maurice Le Coutour, doyen des Français, s'est éteint à 111 ans

La France a perdu son doyen. Le Normand Maurice Le Coutour est décédé dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 janvier à l'Ehpad Le Chosel à Barfleur à l'âge de 111 ans. Selon l'établissement, il s'est éteint paisiblement entouré de ses proches.

Il épluchait toujours les légumes tous les matins

Originaire de Gouberville dans le Val de Saire, Maurice Le Coutour avait été employé d'épicerie, chauffeur de car scolaire et secrétaire à la laiterie de Tocqueville. "Il était très apprécié", explique le personnel de la résidence seniors. Maurice Le Coutour participait toujours aux animations de l'établissement. "Tous les matins, il venait éplucher les légumes avec les autres résidents", poursuit le personnel.





