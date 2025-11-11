Près de Caen. Le maire de cette commune s'est éteint à l'âge de 74 ans

La petite municipalité de Périers-sur-le-Dan a perdu son maire. Dimanche 9 novembre, Raymond Picard est décédé à l'âge de 74 ans.

Il était maire depuis 2014 de cette commune d'environ 500 habitants, située au nord de Caen, près de la côte. Raymond Picard était engagé depuis 42 ans dans la vie politique de sa commune. Le président de Caen la Mer, Nicolas Joyau, salue "un élu dévoué pour sa commune", avec "pour seule boussole l'intérêt général."