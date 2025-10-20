En ce moment ET BAM MENTISSA
Eure. Le Premier ministre rend hommage au maire de Broglie, Roger Bonneville, décédé à l'âge de 72 ans

Politique. Roger Bonneville, le maire de Broglie, dans l'Eure, est mort à l'âge de 72 ans, samedi 18 octobre. Il s'est éteint à l'hôpital de Caen où il était hospitalisé après un AVC. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, lui rend hommage.

Publié le 20/10/2025 à 09h09 - Par Gilles Anthoine
Roger Bonneville (à gauche), le maire de Broglie, est mort à l'âge de 72 ans. Nicolas Gravelle (à droite), le président de l'Intercom Bernay Terres de Normandie, lui rend hommage. - Facebook Nicolas Gravelle

Roger Bonneville, le maire de Broglie, est mort samedi 18 octobre à l'hôpital de Caen. Il était âgé de 72 ans. Il était hospitalisé depuis dimanche 12 octobre, après avoir fait un AVC.

Sébastien Lecornu, le Premier ministre, et Alexandre Rassaërt, président du conseil départemental de l'Eure, lui rendent hommage. Ils parlent d'un "maire discret, travailleur et très proche de ses administrés". Entré en 2001 au conseil municipal de Broglie, Roger Bonneville a effectué deux mandats d'adjoint puis deux mandats de maire, consacrant ainsi plus de 20 ans à sa commune et à ses habitants.

Un maire proche de ses habitants

"Très proche des gens, on le croisait facilement à Broglie, écrit Sébastien Lecornu, où il passait un temps infini à discuter avec ses administrés pour régler les problèmes et s'enquérir de la santé des uns, des besoins des autres. C'est l'exemple parfait de l'élu de proximité engagé, toujours présent sur le terrain, dévoué à ses administrés. Roger Bonneville laisse le souvenir, et pas seulement par sa stature, d'un grand maire pour Broglie."

Nicolas Gravelle, le président de l'Intercom Bernay Terres de Normandie, a réagi avec émotion. "J'ai rarement connu homme aussi investi pour sa commune. Il était très impliqué notamment au centre intercommunal d'action sociale. Difficile de se dire qu'on ne le croisera plus dans les rues de Broglie, lui qui était si présent, avec sa silhouette, son chapeau."

