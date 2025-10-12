Politique. Sébastien Lecornu dévoile son nouveau gouvernement sans aucun Normand : découvrez tous les noms

L'Eurois Sébastien Lecornu, reconduit comme Premier ministre par Emmanuel Macron vendredi 10 octobre, a dévoilé dimanche 12 octobre vers 22h son nouveau gouvernement. Aucun Normand ne figure parmi les 19 principaux ministres.
La composition du gouvernement
• Ministre de l'Intérieur : Laurent Nunez
• Ministre des Armées : Catherine Vautrin
• Ministre du Travail et des Solidarités : Jean-Pierre Farrandou
• Ministre de la Transition écologique : Monique Barbut
• Ministre de la Justice : Gérald Darmanin
• Ministre de l'Economie : Roland Lescure
• Ministre des Petites et moyennes entreprises et du Commerce : Serge Papin
• Ministre de l'Agriculture : Annie Genevard
• Ministre de l'Education nationale : Edouard Geffray
• Ministre des Affaires étrangères : Jean-Noël Barrot
• Ministre de la Culture : Rachida Dati
• Ministre de la Santé : Stéphanie Rist
• Ministre des Outre-Mer : Naïma Moutchou
• Ministre de l'Aménagement du territoire : Françoise Gatel
• Ministre de l'Action et des comptes publics : Amélie de Montchalin
• Ministre de l'Enseignement supérieur : Philippe Baptiste
• Ministre des Sports : Marina Ferrari
• Ministre des Transports : Philippe Tabarot
• Ministre de la Ville et du logement : Vincent Jeanbrun
Les deux Normands du précédent gouvernement, Elisabeth Borne (Education nationale) et Bruno Le Maire (Armées) n'ont pas été reconduits.
15 ministres délégués ont également été nommés.
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.