Politique. Sébastien Lecornu dévoile son nouveau gouvernement sans aucun Normand : découvrez tous les noms

L'Eurois Sébastien Lecornu, reconduit comme Premier ministre par Emmanuel Macron vendredi 10 octobre, a dévoilé dimanche 12 octobre vers 22h son nouveau gouvernement. Aucun Normand ne figure parmi les 19 principaux ministres.

La composition du gouvernement

• Ministre de l'Intérieur : Laurent Nunez

• Ministre des Armées : Catherine Vautrin

• Ministre du Travail et des Solidarités : Jean-Pierre Farrandou

• Ministre de la Transition écologique : Monique Barbut

• Ministre de la Justice : Gérald Darmanin

• Ministre de l'Economie : Roland Lescure

• Ministre des Petites et moyennes entreprises et du Commerce : Serge Papin

• Ministre de l'Agriculture : Annie Genevard

• Ministre de l'Education nationale : Edouard Geffray

• Ministre des Affaires étrangères : Jean-Noël Barrot

• Ministre de la Culture : Rachida Dati

• Ministre de la Santé : Stéphanie Rist

• Ministre des Outre-Mer : Naïma Moutchou

• Ministre de l'Aménagement du territoire : Françoise Gatel

• Ministre de l'Action et des comptes publics : Amélie de Montchalin

• Ministre de l'Enseignement supérieur : Philippe Baptiste

• Ministre des Sports : Marina Ferrari

• Ministre des Transports : Philippe Tabarot

• Ministre de la Ville et du logement : Vincent Jeanbrun

Les deux Normands du précédent gouvernement, Elisabeth Borne (Education nationale) et Bruno Le Maire (Armées) n'ont pas été reconduits.

15 ministres délégués ont également été nommés.