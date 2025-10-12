En ce moment Try PINK
Politique. Sébastien Lecornu dévoile son nouveau gouvernement sans aucun Normand : découvrez tous les noms

Publié le 12/10/2025 à 22h19 - Par Lucien Devôge
Le Normand Sébastien Lecornu, reconduit au poste de Premier ministre vendredi 10 octobre, a dévoilé son nouveau gouvernement dimanche 12 octobre.

L'Eurois Sébastien Lecornu, reconduit comme Premier ministre par Emmanuel Macron vendredi 10 octobre, a dévoilé dimanche 12 octobre vers 22h son nouveau gouvernement. Aucun Normand ne figure parmi les 19 principaux ministres. 

La composition du gouvernement

• Ministre de l'Intérieur : Laurent Nunez 

• Ministre des Armées : Catherine Vautrin 

• Ministre du Travail et des Solidarités : Jean-Pierre Farrandou 

• Ministre de la Transition écologique : Monique Barbut

• Ministre de la Justice : Gérald Darmanin

• Ministre de l'Economie : Roland Lescure 

• Ministre des Petites et moyennes entreprises et du Commerce : Serge Papin

• Ministre de l'Agriculture : Annie Genevard

• Ministre de l'Education nationale : Edouard Geffray 

• Ministre des Affaires étrangères : Jean-Noël Barrot

• Ministre de la Culture : Rachida Dati

• Ministre de la Santé : Stéphanie Rist

• Ministre des Outre-Mer : Naïma Moutchou 

• Ministre de l'Aménagement du territoire : Françoise Gatel 

• Ministre de l'Action et des comptes publics : Amélie de Montchalin 

• Ministre de l'Enseignement supérieur : Philippe Baptiste 

• Ministre des Sports : Marina Ferrari 

• Ministre des Transports : Philippe Tabarot 

• Ministre de la Ville et du logement : Vincent Jeanbrun

Les deux Normands du précédent gouvernement, Elisabeth Borne (Education nationale) et Bruno Le Maire (Armées) n'ont pas été reconduits. 

15 ministres délégués ont également été nommés. 

