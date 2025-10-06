En ce moment Diamonds RIHANNA
Politique. Sitôt nommé, l'Eurois Bruno Le Maire renonce au ministère des Armées

Politique. Son retour avait suscité la colère des oppositions. Bruno Le Maire, ancien député de l'Eure et nommé dimanche 5 octobre ministre des Armées, renonce à ce poste. Reste à savoir si cette décision va changer la donne politique, alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu a démissionné lundi matin.

Publié le 06/10/2025 à 18h12 - Par Lucien Devôge
Le Normand Bruno Le Maire a annoncé lundi 6 octobre renoncer au ministère des Armées.  - Célia Caradec

Ministre le dimanche, ministre démissionnaire le lundi et… hors du gouvernement le lundi soir. En moins de 24 heures, Bruno Le Maire a vu sa situation considérablement évoluer. 

L'ancien député de l'Eure, ministre de l'Economie de 2017 à 2024, a été nommé dimanche 5 octobre ministre des Armées dans le gouvernement de Sébastien Lecornu. Mais cette annonce a suscité la colère des oppositions, notamment du côté des Républicains, qui considèrent le Normand, depuis son ralliement à Emmanuel Macron en 2017, comme un traître à leur parti. 

"Que cette décision permette la reprise des discussions"

Lundi 6 octobre, devant la levée de boucliers de tous les opposants à Sébastien Lecornu, ce dernier a annoncé sa démission. Quelques heures plus tard, la situation a encore évolué : Bruno Le Maire a annoncé sur le réseau social X renoncer au ministère des Armées. "Aucune situation individuelle ne doit bloquer le bon fonctionnement du pays et de nos institutions, explique Bruno Le Maire. Dans ces conditions, j'ai proposé en fin de matinée au président de la République de me retirer du gouvernement sans délai et de transférer mes responsabilités de ministre des armées au Premier ministre [...] Je souhaite que cette décision permette la reprise des discussions en vue de former un nouveau gouvernement, dont la France a besoin."

Emmanuel Macron, après avoir reçu Sébastien Lecornu, lui aurait demandé de conduire de nouvelles négociations jusqu'à mercredi.

Plusieurs scénarios sont aujourd'hui envisageables : la nomination d'un nouveau Premier ministre, la dissolution de l'Assemblée nationale avec des élections législatives anticipées ou, comme le demande une partie de l'échiquier politique, la démission d'Emmanuel Macron.

