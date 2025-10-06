En ce moment I'm yours Jason MRAZ
Politique. Le Normand Sébastien Lecornu démissionne du poste de Premier ministre

Politique. Retournement de situation, lundi 6 octobre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté sa démission.

Publié le 06/10/2025 à 09h49, mis à jour le 06/10/2025 à 10h03 - Par Thibault Lecoq
Politique. Le Normand Sébastien Lecornu démissionne du poste de Premier ministre
Il a présenté sa démission lundi 6 octobre. - MaxPPP

L'Eurois Sébastien Lecornu a présenté dimanche 5 octobre son gouvernement. Ce lundi 6 octobre, il a finalement présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée.

• A lire aussi. Politique. Sébastien Lecornu dévoile une partie de son gouvernement, deux ministres normands y figurent

La situation paraissait inextricable. Le Normand a finalement jeté l'éponge. Après l'annonce du gouvernement, la gauche a promis la censure directement, le Rassemblement national aussi. L'UDI, le parti centriste membre du socle commun, avait annoncé "reprendre sa liberté" après l'annonce, fissurant d'autant plus la minorité gouvernementale. Bruno Retailleau, pourtant renommé ministre de l'Intérieur avait pris une position qui pouvait laisser penser que le soutien des Républicains n'était pas acquis entièrement. "La composition du Gouvernement ne reflète pas la rupture promise. Devant la situation politique créée par cette annonce, je convoque demain matin le comité stratégique des Républicains", avait-il écrit sur X, dimanche.

Les réactions

Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a tout de suite appelé à la dissolution. "L'effondrement du macronisme est total. Il ne peut désormais se solder que par la démission ou la destitution d'Emmanuel Macron", estime de son côté l'insoumis Antoine Léaument. Pour le Manchois Philippe Gosselin (LR), la France est dans une crise de régime.

Politique. Le Normand Sébastien Lecornu démissionne du poste de Premier ministre
