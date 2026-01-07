Château-Gontier. Le centre hospitalier du Haut Anjou déclenche le plan "hôpital en tension"

Le centre hospitalier du Haut Anjou traverse une période de forte pression. L'établissement "fait face, depuis plus d'une semaine, à une situation de tension accrue de son activité", précise-t-il dans un communiqué. Cela s'explique notamment par "l'épidémie hivernale classique entraînant une forte augmentation des prises en charge".

"Anticiper l'évolution de la situation"

Malgré ces conditions, l'hôpital continue d'accueillir normalement. Il a pu "maintenir l'ensemble de ses missions et garantir la qualité et la sécurité des soins", grâce à une mobilisation "remarquable, solidaire et continue" des professionnels. Pour autant, le centre hospitalier a décidé d'activer le plan "hôpital en tension", mardi 6 janvier, "afin d'anticiper l'évolution de la situation". "Ce dispositif vise à structurer et renforcer, si besoin dans les jours à venir, les mesures déjà mises en place, tout en assurant une organisation adaptée et réactive", explique le centre hospitalier.

Quelles conséquences pour les usagers ?

Aucune conséquence majeure n'est à prévoir pour le public. "Cette situation ne doit en aucun cas dissuader la population de consulter en cas de besoin", souligne l'hôpital. Lorsque la situation médicale le permet, des sorties d'hospitalisation anticipées pourront être mises en œuvre, ainsi que la favorisation des prises en charge à domicile. "La prise en charge de la santé de la population demeure la priorité absolue du centre hospitalier du Haut Anjou, qui restera pleinement mobilisé", conclut l'établissement.