Château-Gontier-sur-Mayenne. Opération "1€ pour les animaux" : le Refuge de l'Arche appelle à la mobilisation de tous

"Chaque euro compte" pour aider le Refuge de l'Arche. Depuis le 24 novembre, l'établissement mène sa campagne annuelle "1€ pour les animaux", destinée à soutenir ses missions de sauvetage et de prise en charge des animaux sauvages dans le besoin. A un peu plus d'une semaine de la fin de l'opération le 31 décembre, "la mobilisation de tous est plus que jamais indispensable", souligne l'équipe du refuge.

"Les demandes de placements augmentent"

Lions, tigres, panthères, ours, primates, reptiles, oiseaux exotiques… Le Refuge de l'Arche accueille près de 1 000 animaux sauvages issus de cirques, de trafics illégaux, de laboratoires, de zoos ou de particuliers. "Les demandes de placements ne cessent d'augmenter, notamment depuis l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants, entrée en vigueur en 2021", précise-t-il. Le Refuge est également intervenu au-delà des frontières françaises, en accueillant deux jeunes tigresses et une panthère, victimes collatérales de la guerre en Ukraine.

Les dons financent les besoins des animaux

Pour offrir à ses animaux une retraite bien méritée, le Refuge de l'Arche s'appuie principalement sur les visites et la générosité des donateurs. "Chaque don permet de financer les soins vétérinaires, l'alimentation, la rénovation des installations et le bien-être quotidien des animaux accueillis", décrit l'équipe. Pour participer à l'opération "1€ pour les animaux" et aider le Refuge, des tirelires se trouvent dans plus de 400 commerces de la Mayenne et des départements voisins. Les magasins E.Leclerc de Château-Gontier, Mayenne, Saint-Berthevin et Laval soutiennent également la collecte en proposant l'arrondi à l'euro supérieur en caisse.