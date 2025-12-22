Caen. Les urgences de l'hôpital privé Saint-Martin fermées cette nuit

Par manque de personnel, l'hôpital Ramsay Saint-Martin de Caen est de nouveau obligé de fermer ses urgences, à deux jours de Noël. Le service sera inaccessible à partir de 18h ce lundi 22 décembre, jusqu'à demain matin, mardi 23 décembre, à 8h30. Les patients devront se tourner vers le 15 pour tout incident qui nécessiterait une intervention, après évaluation de la situation. A savoir que les opérations programmées sur cette période seront assurées de manière habituelle, selon l'hôpital privé.