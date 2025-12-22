Par manque de personnel, l'hôpital Ramsay Saint-Martin de Caen est de nouveau obligé de fermer ses urgences, à deux jours de Noël. Le service sera inaccessible à partir de 18h ce lundi 22 décembre, jusqu'à demain matin, mardi 23 décembre, à 8h30. Les patients devront se tourner vers le 15 pour tout incident qui nécessiterait une intervention, après évaluation de la situation. A savoir que les opérations programmées sur cette période seront assurées de manière habituelle, selon l'hôpital privé.
Caen. Les urgences de l'hôpital privé Saint-Martin fermées cette nuit
Santé. Comme depuis plusieurs mois, l'hôpital privé Saint-Martin est de nouveau obligé de fermer les portes de son service d'urgence, dans la nuit de lundi 22 décembre au mardi 23 décembre.
Publié le 22/12/2025 à 16h53 - Par Léo Besselievre
En direct
-
17h28Bihorel. Face au stress de l'orientation cette psychologue donne des astuces pour garder le cap
-
16h53Caen. Les urgences de l'hôpital privé Saint-Martin fermées cette nuit
-
15h38Manche. Contournement sud-ouest de Cherbourg : la gauche départementale défend Jacques Coquelin, opposé au tracé
-
15h0416e de finale de Coupe de France de Football. L'US Avranches connaît le jour et l'horaire de son match contre le RC Strasbourg Alsace
-
14h22Manche. Futur porte-avions nouvelle génération : des pièces sont déjà en construction à Cherbourg
-
14h14Hockey sur glace. Les Drakkars de Caen, dernier club de D1, affronteront le champion en titre Grenoble en Coupe de France
-
14h08Port-Jérôme-sur-Seine. Il menace sa mère de 75 ans avec un couteau et met le feu à son habitation
-
13h00Diocèse de Bayeux-Lisieux. L'évêque Mgr Habert délivre un message de "paix" pour Noël
-
12h34Coupe de France. C'est officiel, Bayeux FC - OM se jouera bien le mardi 13 janvier
-
12h06Fermanville. L'artiste Blesea dessine un Grinch géant sur un bunker du Cotentin
-
12h03Le Havre. Un vaste trafic de drogue démantelé avec des ramifications au Maroc
-
09h37Football. Coupe de France : il n'y a plus de club seinomarin
-
08h52Seine-Maritime. La circulation des trains perturbée sur la ligne Paris - Le Havre
-
08h49Prison de Caen-Ifs. Lame de rasoir et coups de pied : trois agents blessés
-
08h40Rouen. Rave party sur l'île Lacroix, du matériel saisi
-
08h34Seine-Maritime. Un train percute un arbre, la ligne Rouen Dieppe à l'arrêt pendant une demi-heure
-
05h43[Photos & vidéos] Millénaire de Caen. Orelsan débarque devant 45 000 personnes : revivez la soirée
-
21/12Football - Coupe de France. Bayeux, Petit Poucet de la compétition, hérite de l'OM, Avranches de Strasbourg !
-
21/12Le Havre. Incendie d'une école maternelle : la piste volontaire étudiée, une enquête ouverte
-
21/12Place du commerce à Rouen. Deux nouveaux bars et une galerie d'art
Les plus lus
-
1 -Cherbourg. Une marque bien connue va bientôt s'installer dans ce centre commercial
-
2 -Météo. Jusqu'à -10°C ressentis à Noël : la neige peut-elle vraiment tomber en Normandie ?
-
3 -"La France a un incroyable talent". Le Normand Herwan Legaillard a un projet fou s'il remporte la finale
-
4 -Normandie. Finale de La France a un incroyable talent : à quelle place a terminé l'avaleur de sabres Herwan Legaillard ?
-
5 -Gault & Millau 2026. Une Normande est sacrée Cheffe pâtissière de l'année : où déguster ses desserts ?
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.