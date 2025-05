Caen. Hôpital privé Saint-Martin : pourquoi le service des urgences sera fermé à partir de vendredi ?

L'hôpital privé Saint-Martin rencontre des difficultés dans le fonctionnement médical de l'accueil des urgences sur les prochaines nuits. Par conséquent le service des urgences fermera ses portes vendredi 9 mai à minuit jusqu'au dimanche 11 mai à 8h30.

Lire aussi. Caen. L'hôpital privé Saint-Martin ferme une nouvelle fois ses urgences de nuit

L'organisation du service des urgences repensée

Comme l'explique ce jeudi 8 mai l'hôpital privé Saint-Martin, "l'établissement doit adapter temporairement l'organisation du service des urgences, afin d'assurer la meilleure prise en charge et de garantir la sécurité des soins."

Composer le 15 en cas d'urgence

Durant cette période, les usagers ayant besoin d'un accès aux soins urgents, devront composer le 15. Lorsque le médecin régulateur du SAMU – Centre 15 aura évalué la situation, le patient sera orienté "vers la solution de prise en charge la plus adaptée à sa situation, allant du conseil à la gestion d'urgence", assure l'hôpital caennais.

Les urgences de cardiologie et les suites opératoires assurées

Durant cette période, "seules les urgences de cardiologie (validée par le cardiologue de garde) et les suites opératoires seront assurées de manière habituelle", indique l'établissement de santé. Une équipe paramédicale assurera l'accueil des patients se présentant spontanément et permettra d'assurer les différentes connexions et réorientations avec les établissements de l'agglomération.

Un affichage est prévu sur les différents accès de l'établissement.