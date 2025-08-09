Pays d'Argentan. Top 3 des endroits où déconnecter

Au cœur de l'Orne, le pays d'Argentan déploie ses trésors naturels et patrimoniaux. Le territoire se diversifie par ses différentes propositions de sorties permettant de profiter de promenades paisibles dans les Patûres d'Argentan, de loisirs nautiques du lac de Rabodanges ou encore de la quiétude de l'église Notre‑Dame d'Écouché. Le pays d'Argentan, c'est une alliance entre les paysages et le patrimoine ancré dans l'histoire. Une invitation à l'exploration qui conjugue tourisme doux et immersion dans un bocage vivant.

Le pays des haras, terre de chevaux

Avec ses nombreux haras et hippodromes, le Pays d'Argentan s'impose comme un berceau de l'élevage équin. Ici, le cheval n'est pas qu'un animal, c'est un emblème, une tradition, qui a traversé les siècles. Le haras national du Pin est le joyau de ce patrimoine vivant grâce à son rayonnement d'excellence et son cadre majestueux. Avec ses grands événements sportifs internationaux, ses spectacles équestres et la visite de ses écuries, il est la première attraction de l'Orne.