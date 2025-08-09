Pays d'Argentan. Top 3 des endroits où déconnecter

Au cœur de l'Orne, le pays d'Argentan déploie ses trésors naturels et patrimoniaux. Le territoire se diversifie par ses différentes propositions de sorties permettant de profiter de promenades paisibles dans les Patûres d'Argentan, de loisirs nautiques du lac de Rabodanges ou encore de la quiétude de l'église Notre‑Dame d'Écouché. Le pays d'Argentan, c'est une alliance entre les paysages et le patrimoine ancré dans l'histoire. Une invitation à l'exploration qui conjugue tourisme doux et immersion dans un bocage vivant.
Le pays des haras, terre de chevaux
Avec ses nombreux haras et hippodromes, le Pays d'Argentan s'impose comme un berceau de l'élevage équin. Ici, le cheval n'est pas qu'un animal, c'est un emblème, une tradition, qui a traversé les siècles. Le haras national du Pin est le joyau de ce patrimoine vivant grâce à son rayonnement d'excellence et son cadre majestueux. Avec ses grands événements sportifs internationaux, ses spectacles équestres et la visite de ses écuries, il est la première attraction de l'Orne.
Les Pâtures d'Argentan, un écrin de nature
Situé à deux pas du centre d'Argentan, Les Pâtures offrent une bouffée d'air frais.Le site naturel remplit sa missionde véritable havre de verdure préservé.
Le site naturel des Pâtures donne le sentiment de ne plus être en ville. L'endroit est propice à la balade, à l'observation de la faune et à la détente. Grâce à ses sentiers balisés et ses panneaux pédagogiques, il allie préservation de l'environnement et qualité de vie.
A Rabodanges, un lac multifacette
En périphérie de la Suisse normande se trouve le lac de Rabodanges. Il est une destination familiale prisée pour ses activités aquatiques et nautiques.
Au lac de Rabodanges, on se pose sur l'herbe, on se baigne dans la zone délimitée ou la pataugeoire, et on saute depuis les deux plongeoirs. La base nautique propose aussi du ski nautique, de la bouée tractée, du canoë, du paddle et de la barque électrique jusqu'à Putanges-Pont-Ecrepin.
L'église Notre‑Dame,un vestige d'Écouché
L'église Notre‑Dame d'Ecouché domine le cœur de la Petite Cité de caractère. Classée monument historique en 1907, elle impressionne par son architecture unique.
Au centre d'Ecouché, l'église Notre-Dame s'élève comme un témoignage vivant de l'histoire. L'édifice inachevé après un début de reconstruction se visite librement tous les jours grâce à des panneaux explicatifs. Des visites guidées sont aussi proposées par l'office de tourisme.
