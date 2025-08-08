Sécurité. Incendies, eau en danger… La vigilance sécheresse maintenue en Manche, Calvados et Orne : faut-il s'inquiéter ?

Depuis la fin du printemps, la Normandie n'échappe pas à la sécheresse.

La Normandie face à un risque accru de pénurie d'eau

Fin mai, le préfet de la Manche a placé l'ensemble du département en vigilance, une mesure de prévention qui invite à un usage raisonné de l'eau. Mi-juin, c'est l'Orne qui a suivi, particulièrement sur sa partie ouest. Plus récemment, le Calvados a lui aussi déclenché l'alerte, notamment en raison de la situation tendue dans la région de Vire, où l'approvisionnement dépend fortement de barrages remplis en hiver.

Des nappes basses malgré les pluies de juillet

Si les précipitations du mois de juillet ont temporairement soulagé les rivières et la faune aquatique, les niveaux des nappes souterraines restent préoccupants. Dans la Manche, les mesures montrent qu'elles ne se rechargent plus. Les débits des cours d'eau demeurent bas, et les prévisions météo pour août n'annoncent pas de véritable amélioration.

Sécheresse en Normandie : quel est le vrai risque d'incendie cet été ?

Pas d'inquiétude excessive à avoir, mais la situation mérite une vigilance mesurée. Bien que la vigilance sécheresse soit active, elle ne signifie pas une alerte maximale à ce stade : les autorités ont mis en place des recommandations, pas de restrictions sévères. En surface, la sécheresse est plus marquée dans certaines zones de l'Orne (autour d'Alençon ou Flers) ; dans le Calvados et la Manche, l'impact reste plutôt modéré.

Manche, Calvados, Orne : comment économiser l'eau et protéger la nature

Concernant le risque d'incendie, il est réel (la végétation sèche, la chaleur et un vent faible peuvent amplifier les départs de feu) mais la menace ne concerne pas la Normandie de manière uniforme. Des mesures ciblées en forêt et dans les zones sensibles sont déjà en place, notamment des interdictions de fumer ou faire des barbecues en plein air, des conseils pour défricher les abords des habitations, et des dispositifs de détection renforcés.

Un appel au civisme pour éviter les restrictions

Dans les trois départements concernés, les préfets insistent sur la responsabilité collective. L'objectif : éviter de passer au niveau d'alerte supérieur, qui impliquerait des restrictions obligatoires sur l'arrosage, le remplissage des piscines ou encore le lavage des véhicules. Les habitants comme les vacanciers sont invités à limiter leur consommation, même sans contrainte réglementaire.

Les bons gestes pour économiser l'eau

Les autorités rappellent quelques pratiques simples :

Eviter de laisser couler l'eau inutilement.

Utiliser les appareils de lavage à pleine charge.

Limiter l'arrosage des jardins et privilégier les horaires frais.

Installer des équipements hydro-économes.

Pour les professionnels, collectivités et agriculteurs, le recyclage des eaux, la réduction des fuites et l'optimisation de l'irrigation figurent parmi les mesures prioritaires.

Où suivre l'évolution de la sécheresse

Chaque citoyen peut consulter le site vigieau.gouv.fr pour connaître en temps réel la situation de son secteur, vérifier les éventuelles restrictions et obtenir des conseils pratiques pour réduire sa consommation.