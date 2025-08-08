En ce moment Starburster Fontaines D.C.
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Sécurité. Incendies, eau en danger… La vigilance sécheresse maintenue en Manche, Calvados et Orne : faut-il s'inquiéter ?

Sécurité. Vendredi 8 août 2025, la Manche a confirmé le maintien de la vigilance sécheresse, déjà en vigueur dans l'Orne et le Calvados. Avec des nappes basses et des cours d'eau fragiles, les habitants et vacanciers sont appelés à réduire leur consommation pour éviter des restrictions plus sévères.

Publié le 08/08/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Sécurité. Incendies, eau en danger… La vigilance sécheresse maintenue en Manche, Calvados et Orne : faut-il s'inquiéter ?
Une vague de sécheresse inédite touche la Normandie cette année. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Depuis la fin du printemps, la Normandie n'échappe pas à la sécheresse.

La Normandie face à un risque accru de pénurie d'eau

Fin mai, le préfet de la Manche a placé l'ensemble du département en vigilance, une mesure de prévention qui invite à un usage raisonné de l'eau. Mi-juin, c'est l'Orne qui a suivi, particulièrement sur sa partie ouest. Plus récemment, le Calvados a lui aussi déclenché l'alerte, notamment en raison de la situation tendue dans la région de Vire, où l'approvisionnement dépend fortement de barrages remplis en hiver.

Des nappes basses malgré les pluies de juillet

Si les précipitations du mois de juillet ont temporairement soulagé les rivières et la faune aquatique, les niveaux des nappes souterraines restent préoccupants. Dans la Manche, les mesures montrent qu'elles ne se rechargent plus. Les débits des cours d'eau demeurent bas, et les prévisions météo pour août n'annoncent pas de véritable amélioration.

Sécheresse en Normandie : quel est le vrai risque d'incendie cet été ?

Pas d'inquiétude excessive à avoir, mais la situation mérite une vigilance mesurée. Bien que la vigilance sécheresse soit active, elle ne signifie pas une alerte maximale à ce stade : les autorités ont mis en place des recommandations, pas de restrictions sévères. En surface, la sécheresse est plus marquée dans certaines zones de l'Orne (autour d'Alençon ou Flers) ; dans le Calvados et la Manche, l'impact reste plutôt modéré.

Manche, Calvados, Orne : comment économiser l'eau et protéger la nature

Concernant le risque d'incendie, il est réel (la végétation sèche, la chaleur et un vent faible peuvent amplifier les départs de feu) mais la menace ne concerne pas la Normandie de manière uniforme. Des mesures ciblées en forêt et dans les zones sensibles sont déjà en place, notamment des interdictions de fumer ou faire des barbecues en plein air, des conseils pour défricher les abords des habitations, et des dispositifs de détection renforcés.

Un appel au civisme pour éviter les restrictions

Dans les trois départements concernés, les préfets insistent sur la responsabilité collective. L'objectif : éviter de passer au niveau d'alerte supérieur, qui impliquerait des restrictions obligatoires sur l'arrosage, le remplissage des piscines ou encore le lavage des véhicules. Les habitants comme les vacanciers sont invités à limiter leur consommation, même sans contrainte réglementaire.

Les bons gestes pour économiser l'eau

Les autorités rappellent quelques pratiques simples :

  • Eviter de laisser couler l'eau inutilement.
  • Utiliser les appareils de lavage à pleine charge.
  • Limiter l'arrosage des jardins et privilégier les horaires frais.
  • Installer des équipements hydro-économes.

Pour les professionnels, collectivités et agriculteurs, le recyclage des eaux, la réduction des fuites et l'optimisation de l'irrigation figurent parmi les mesures prioritaires.

Où suivre l'évolution de la sécheresse

Chaque citoyen peut consulter le site vigieau.gouv.fr pour connaître en temps réel la situation de son secteur, vérifier les éventuelles restrictions et obtenir des conseils pratiques pour réduire sa consommation.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Sécurité. Incendies, eau en danger… La vigilance sécheresse maintenue en Manche, Calvados et Orne : faut-il s'inquiéter ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple