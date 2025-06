Alerte météo en Normandie. Risque d'incendie : des niveaux de sécheresse "extrêmes" détectés dans plusieurs secteurs

Environnement. Avec les fortes chaleurs et l'absence de pluie, la Normandie entre dans une phase de sécheresse de plus en plus critique. Certaines zones sont désormais classées en sécheresse "extrême", avec un risque accru d'incendies. Voici les départements et secteurs les plus touchés.