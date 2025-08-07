Caen. Saperlotte, une librairie solidaire et associative

Damien Davout, 31 ans, a ouvert le 9 juillet dernier Saperlotte, une librairie solidaire et associative située 95 bis rue d'Hérouville à Caen. Ce n'est pas la première librairie de ce genre que Damien Davout ouvre, puisqu'il a d'abord développé ce concept à Brest, avec deux librairies Sapristi.

Une librairie avec plusieurs objectifs

Selon Damien Davout, "Saperlotte a pour objectifs : l'inclusion des personnes en situation de handicap, éloignées de l'emploi, mais aussi l'accès pour tous à la culture, ou encore un objectif écologique, en donnant une seconde vie aux livres". Vous pouvez alors déposer librement vos livres à Saperlotte, et les bénévoles qui se relaient pour faire tourner la boutique, ou Damien Davout, s'occuperont de les revendre à des prix accessibles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Saperlotte ! (@saperlotte.librairiesolidaire)

"L'accueil a été chaleureux"

Damien Davout constate qu'après cette ouverture en début d'été, les retours n'ont été que positifs. Le gérant disait "avoir peu d'attentes" en cette période estivale, jugée parfois compliquée pour les nouveaux commerçants, mais "le bilan est très positif, et laisse présager de belles choses", précise avec enthousiasme Damien Davout.

Damien Davout Impossible de lire le son.

Pratique. Ouvert les mercredis, jeudis, vendredis, de 10h30 à 19h. Instagram : saperlotte.librairiesolidaire et Facebook : Saperlotte.