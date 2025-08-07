En ce moment M'envoler JECK & CARLA
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Caen. Saperlotte, une librairie solidaire et associative

Loisir. Ouverte depuis le 9 juillet dernier, 95 bis rue d'Hérouville à Caen, la librairie Saperlotte est une librairie solidaire et associative, gérée par des bénévoles et par le gérant, Damien Davout.

Publié le 07/08/2025 à 11h05 - Par Lise Crocquevieille
Caen. Saperlotte, une librairie solidaire et associative
Damien Davout a ouvert en début d'été la librairie solidaire et associative Saperlotte, au 95 bis rue d'Hérouville à Caen.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Damien Davout, 31 ans, a ouvert le 9 juillet dernier Saperlotte, une librairie solidaire et associative située 95 bis rue d'Hérouville à Caen. Ce n'est pas la première librairie de ce genre que Damien Davout ouvre, puisqu'il a d'abord développé ce concept à Brest, avec deux librairies Sapristi.

Une librairie avec plusieurs objectifs

Selon Damien Davout, "Saperlotte a pour objectifs : l'inclusion des personnes en situation de handicap, éloignées de l'emploi, mais aussi l'accès pour tous à la culture, ou encore un objectif écologique, en donnant une seconde vie aux livres". Vous pouvez alors déposer librement vos livres à Saperlotte, et les bénévoles qui se relaient pour faire tourner la boutique, ou Damien Davout, s'occuperont de les revendre à des prix accessibles.

"L'accueil a été chaleureux"

Damien Davout constate qu'après cette ouverture en début d'été, les retours n'ont été que positifs. Le gérant disait "avoir peu d'attentes" en cette période estivale, jugée parfois compliquée pour les nouveaux commerçants, mais "le bilan est très positif, et laisse présager de belles choses", précise avec enthousiasme Damien Davout.

Damien Davout

Pratique. Ouvert les mercredis, jeudis, vendredis, de 10h30 à 19h. Instagram : saperlotte.librairiesolidaire et Facebook : Saperlotte.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon
Charmant appartement T3 dans quartier calme de Besançon Besançon (25000) 150 000€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Automobile
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Citroën DS 19 Pallas de première série
Citroën DS 19 Pallas de première série Vendôme (41100) 17 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL
FAUTEUILS RELEVEURS COUCHAGE INTEGRAL Belleville-en-Beaujolais (69220) 0€ Découvrir
PC HP
PC HP Florange (57190) 250€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Caen. Saperlotte, une librairie solidaire et associative
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple