[Photos] Football (Ligue 1). Le HAC reprend contact avec ses fans, premières vibrations au Stade Océane

Le HAC 2025-2026 est lancé. Le traditionnel Fan Day a de nouveau attiré la foule mercredi 6 août, au Stade Océane du Havre. Et pour cette édition estivale, le HAC a vu les choses en grand : visites guidées dans les coulisses du stade, présentation de l'effectif 2025-2026, dévoilement du nouveau maillot et séances de dédicaces au bord du terrain. L'occasion pour les supporters de vibrer à nouveau avant la reprise et de poser leurs premiers regards et leurs espoirs sur le visage du Havre Athletic Club version 2025-2026.

L'équipe du HAC s'est réunie pour dévoiler officiellement la nouvelle tunique. - Maëlys Blondel

Un effectif remodelé pour la saison à venir

Le HAC entame cette nouvelle saison avec pas moins de neuf recrues. De quoi insuffler un vent de fraîcheur à l'équipe dirigée par Luka Elsner, après une fin de saison 2024-2025 accrochée mais réussie. Le maintien en Ligue 1 a été validé en fin de saison. Parmi les nouveaux venus, un mélange de profils internationaux et de jeunesse prometteuse.

Voici les neuf nouvelles têtes du HAC : Fodé Doucouré, le latéral droit, le défenseur Ayumu Seko, le premier joueur japonais de l'histoire du club, Godson Kyeremeh, Thomas Delaine, Félix Mambimbi, Ally Samatta, Younes Namli, Mory Diaw et Lionel Mpasi.

La nouvelle recrue dano-marocain Younes Namli. - Maëlys Blondel

Le défenseur Ayumu Seko, premier joueur japonais dans l'histoire du club du HAC. - Maëlys Blondel

Un recrutement qui suscite déjà des attentes dans les tribunes. "On va voir comment ils se débrouillent, dès le début ils vont devoir faire leurs preuves", résume Nicolas, supporter aguerri. Mathis, lui, est plus ciblé : "Mory Diaw, il était bon dans son ancien club, c'est un international donc c'est très prometteur pour nous."

Un nouveau maillot 100% "british"

Autre moment fort de l'après-midi : le dévoilement du nouveau maillot domicile du HAC sur les épaules des joueurs, avec un feu d'artifice en fond. C'est le rockeur britannique et désormais étretatais Pete Doherty qui a apporté le maillot sur la pelouse, sous les applaudissements des supporters…

Le rockeur britannique et désormais étretatais Pete Doherty a apporté le maillot sur la pelouse, sous les applaudissements des supporters. - Maëlys Blondel

Fidèle à ses racines mais avec une touche d'originalité, il arbore un mélange de bleu marine et bleu clair, avec des rayures verticales et un col en V à l'élégance très… britannique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a conquis les fans. "Je le trouve très original, on n'a pas l'habitude de voir un maillot avec un col", s'étonne positivement Mathis. D'autres vont plus loin : "Le nouveau maillot, on adore, il est super beau, il y a un côté vintage avec le col en V, les rayures, on ressent beaucoup le côté british." Et le constat semble partagé sur tout le parvis : "Il a un rappel très anglais, les couleurs sont jolies, ça va plaire à la majorité des fans."

Vers une meilleure saison

Ce sont des supporters prêts pour la nouvelle saison qui attendent les HacMen, avec beaucoup d'optimisme. Mathis y va de sa prédiction : "Moi je dis minimum on est dans le top 10. Déjà si on fait top 15 c'est bien, mais on peut viser plus haut." Un autre fan abonde dans ce sens, avec un clin d'œil à l'attaque enfin renforcée : "Ça faisait 2/3 ans qu'on attendait un attaquant et on l'a maintenant, donc on espère que cette année ça va être la bonne. Toujours être optimiste quand on est pour le HAC." L'attachement au club dépasse les résultats, comme le rappelle Philippe : "Faut les soutenir quoi qu'il arrive, c'est très compliqué des fois. On a enchaîné des défaites notamment à domicile, ce n'est pas toujours facile, mais on est toujours là et on les soutient." Enfin, une supportrice fidèle, présente depuis la première montée en Ligue 1, conclut avec un brin de sagesse : "Bien sûr qu'on est optimiste. On s'est sauvé en fin de saison, on n'y croyait plus… donc là, on repart sur une saison très positive."

Le Fan Day a réussi son coup, la flamme bleue est rallumée chez les supporters…

La foule dans le Stade Océane durant le Fan Day… - Maëlys Blondel

Pratique. Le championnat de ligue 1 reprend pour le HAC samedi 16 août, avec un déplacement à Monaco.