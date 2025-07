Football (Ligue 1). Le HAC et ses recrues à l'entraînement devant 300 supporters

Ils étaient près de 300 supporters, mercredi 23 juillet, à assister au premier entraînement public du Havre Athletic Club version 2025-2026 au centre de Soquence. L'occasion de voir à l'œuvre les sept premières recrues du mercato estival, notamment le latéral droit Fodé Doucouré et le défenseur Ayumu Seko - premier joueur japonais de l'histoire du club - dont les recrutements avaient été confirmés la veille.

Les deux dernières recrues, Fodé Doucouré (à gauche) et Ayumu Seko, sont arrivées ensemble sur le terrain. - Célia Caradec

Un mercato contraint financièrement

Parmi les arrivées, "on sait que Godson Kyeremeh (en provenance du SM Caen) a du potentiel, estime un membre du KCM 84, l'un des clubs de supporters, il a marqué un but lors de deux derbys contre nous. A voir ce que cela donne en Ligue 1."

A gauche, les recrues Thomas Delaine et Félix Mambimbi. - Célia Caradec

Sa voisine avoue être particulièrement connectée pendant ce mercato : "Dès qu'il y a un nom qui sort, on scrute, on regarde d'où vient le joueur… Ce ne sont que des joueurs libres de tout contrat pour l'instant, mais avec les moyens qu'on a, c'est logique." Contraints financièrement même après le rachat par Blue Crow, le HAC et son directeur sportif, Mathieu Bodmer, n'ont effectivement pour l'instant pas déboursé un centime pour ces recrues, en attendant d'éventuelles ventes de joueurs.

Yassine Kechta (à gauche) était très attendu par le jeune public. A ses côtés en rouge, les gardiens Mory Diaw et Paul Argney. - Célia Caradec

Si André Ayew, Ahmed Hassan ou encore la paire de gardiens Desmas-Gorgelin ont quitté le club, le héros du maintien Adboulaye Touré, le capitaine Arouna Sanganté, le milieu Yassine Kechta ou encore le défenseur Gautier Lloris sont bien présents sur la pelouse de Soquence. Pour le bonheur des plus jeunes comme Rubben, âgé de 8 ans, venu avec une pancarte "pour attirer les joueurs et faire une photo avec eux".

Rubben est venu en famille pour décrocher des autographes. - Célia Caradec

La séance s'est terminée par une séance de selfies et de dédicaces.