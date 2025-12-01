Manche. Une voiture percute un muret en bord de mer

Un accident s'est produit dimanche 30 novembre en milieu de journée sur le boulevard de la Saline, à Equeurdreville, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin. Une conductrice de 30 ans a percuté un muret sur l'axe longeant le bord de mer aux alentours de 13h.

Transférée à l'hôpital

Une dizaine de sapeurs-pompiers, six véhicules dont deux du SAMU, ont été mobilisés pour lui venir en aide. Blessée légèrement, la victime a été transportée à l'hôpital Louis-Pasteur de la ville.