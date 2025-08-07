Les Monts d'Aunay. Au parc du Yack Blanc, une balade en calèche au contact des animaux abandonnés

Le parc du Yack Blanc est niché dans le bocage du Calvados, aux Monts d'Aunay. Sa particularité : il n'abrite pratiquement que des animaux abandonnés, sauvés des abattoirs ou récupérés dans des cirques.

"80% des animaux du parc

sont des rescapés"

Ici, pas de cages ni de vitres. Les visiteurs embarquent à bord d'une calèche pour une balade commentée d'une heure au milieu des animaux. Trois grandes plaines accueillent chameaux, lamas, yacks, mais aussi chèvres, moutons ou ânes, et bien d'autres espèces : "80% des animaux du parc sont des rescapés", explique Davy Le Lair, gérant du parc. "Chez nous, l'animal n'est pas un outil. Il est là pour vivre, pas pour travailler", souligne le gérant. D'ailleurs, les calèches ne sont pas tirées par des chevaux, par respect pour leur bien-être.

Au parc du Yack Blanc, les animaux, dont les furets, vivent en liberté. Vous pouvez les approcher grâce à une visite en calèche du domaine.

A chaque étape, Davy Le Lair prend le temps de raconter l'histoire de ses pensionnaires, d'expliquer leur comportement, leur parcours. Le parc du Yack Blanc, c'est aussi un retour au lien humain. "Depuis le Covid, on a perdu le contact. Ici, on le remet au cœur de l'expérience. C'est très familial, très humain", précise-t-il. Petits et grands peuvent nourrir les animaux, poser des questions, s'émerveiller en toute simplicité.

80% des animaux du parc du Yack Blanc sont des rescapés.

Chaque jour, cinq à six départs en calèche sont organisés, avec 35 places disponibles par calèche. Pour profiter de l'expérience, mieux vaut réserver en ligne sur le site du parc, même si le paiement se fait sur place.

Pratique. 17 route de Saint-Jean le Blanc, aux Monts d'Aunay. Tarifs : 7€, 5€ pour les - de 12 ans, gratuit pour les - 2 ans. Ouvert tous les jours de 11h à 18h. Réservation sur le site le-parc-du-yack-blanc.com