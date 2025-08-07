Le Petit-Quevilly. Au volant d'une voiture volée, il grille la priorité… aux policiers de la BAC

Quand on grille une priorité, on s'expose à une sanction. Surtout quand on franchit un cédez le passage… juste devant les policiers de la brigade anticriminalité ! C'est ce qui est arrivé à un jeune automobiliste âgé de 20 ans, peu avant 2 heures du matin, au Petit-Quevilly, près de Rouen. L'automobiliste, qui arrivait de la rue Eugène Davey, a manqué de percuter la voiture banalisée des policiers, en tournant brutalement rue Martial Spinneweber. Après s'être arrêté quelques secondes pour s'excuser et boucler sa ceinture de sécurité, "il reprend tranquillement sa route", relate une source policière.

Il n'avait pas le permis !

Problème : en entrant la plaque d'immatriculation de sa Clio dans le FOVeS, le fichier des objets et véhicules signalés, les policiers découvrent que le véhicule a été signalé volé depuis une semaine, jeudi 31 juillet, dans le Val-de-Marne.

Alors que le jeune homme se stationne sur un parking un peu plus loin, les policiers sortent donc de leur voiture pour l'interpeller pour recel de vol de véhicule. Cet habitant de Grand-Quevilly avait, en outre, interdiction d'obtenir le permis de conduire. Il a été conduit au commissariat.