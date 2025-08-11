En ce moment AMERICAN IDIOT GREEN DAY
Rouen. Il menace les passagers d'un bus avec une arme artisanale

Sécurité. Un quinquagénaire a été expulsé d'un bus, samedi 9 août, après avoir menacé d'autres passagers avec un bâton surmonté d'une lame. Il était passablement alcoolisé.

Publié le 11/08/2025 à 14h06 - Par Célia Caradec
Rouen. Il menace les passagers d'un bus avec une arme artisanale
Les agents du réseau de transport rouennais ont sollicité la police en raison de la présence d'un individu armé d'un bâton surmonté d'une lame, samedi 9 août, dans la soirée. - Justine Carrère

Samedi 9 août, la brigade anticriminalité de Rouen est sollicitée peu avant 21 heures pour intervenir au niveau du Théâtre des arts. Sur place, assis par terre, se trouve un individu qui a été expulsé d'un bus par des agents du réseau Astuce.

A bord du bus, l'homme menaçait les autres passagers à l'aide d'une arme artisanale, relate la police nationale de Seine-Maritime. Après l'avoir conduit à l'extérieur du véhicule, les agents du réseau de transport sont parvenus à lui faire abandonner son outil, composé d'un bambou surmonté d'une lame d'environ 5 centimètres.

Très alcoolisé

A leur arrivée sur place, les policiers constatent que l'individu a en effet brisé son bâton avant de le jeter dans une poubelle. L'homme, âgé de 59 ans, est fortement alcoolisé, à tel point qu'il est même impossible de le faire souffler dans l'éthylomètre pour contrôler son degré d'alcoolémie !

Il a été conduit à l'hôtel de police.

