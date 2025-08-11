Rouen. Il menace les passagers d'un bus avec une arme artisanale

Samedi 9 août, la brigade anticriminalité de Rouen est sollicitée peu avant 21 heures pour intervenir au niveau du Théâtre des arts. Sur place, assis par terre, se trouve un individu qui a été expulsé d'un bus par des agents du réseau Astuce.

A bord du bus, l'homme menaçait les autres passagers à l'aide d'une arme artisanale, relate la police nationale de Seine-Maritime. Après l'avoir conduit à l'extérieur du véhicule, les agents du réseau de transport sont parvenus à lui faire abandonner son outil, composé d'un bambou surmonté d'une lame d'environ 5 centimètres.

• A lire aussi. Le Petit-Quevilly. Au volant d'une voiture volée, il grille la priorité… aux policiers de la BAC

Très alcoolisé

A leur arrivée sur place, les policiers constatent que l'individu a en effet brisé son bâton avant de le jeter dans une poubelle. L'homme, âgé de 59 ans, est fortement alcoolisé, à tel point qu'il est même impossible de le faire souffler dans l'éthylomètre pour contrôler son degré d'alcoolémie !

Il a été conduit à l'hôtel de police.

• A lire aussi. Le Havre. Un jeune majeur mis en examen pour le meurtre d'un quinquagénaire