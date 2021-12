Grève des transports à Rouen : l'état du trafic TCAR à 8h

A 8 heures du matin, le trafic général était assuré à 72%, assure le Réseau Astuce sur son site internet.

Métro : 100 %

Teor, T1 : 86 %

T2 : 85%

T3 : 89%

Bus, Ligne 4 : 47%

Ligne 5 : 71%

Ligne 6 : 55 %

Ligne 7 : 58 %

Ligne 8 : 60 %

Ligne 10 : 67 %

Ligne 11 : 56 %

Ligne 13 : 71 %

Ligne 16 : 100%

Ligne 20 : 78%

Ligne 21 : 63%

Ligne 22 : 50%

Ligne 40 : 33%

Ligne 41 : 75%



Lignes TAE, Ligne A : entre 15h30 et 20h30, 7 bus sur 8

Ligne F : entre 12h20 et 13h50, 4 bus sur 5

Ligne E : entre 15h45 et 17h25, 4 bus sur 5



Les lignes 9, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 38, 39, 42, 43, 67, 88, les lignes à vocation scolaire (de 60 à 87 et 89, 94, 95, 97), les lignes de taxis collectifs (t35, t53, t54, t57), les lignes B, C, D1, D2, H, allobus, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ainsi que Filo'R ne sont pas concernées par ce préavis.