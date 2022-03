Ce mardi 12 mars, vers 16h, le métro et le TEOR T1 circulent normalement. La ligne T2 du TEOR circule entre Mairie-V.Scholcher et Tamarelle, mais uniquement via l’avenue de la Grand-Mare. Elle ne marque donc pas d'arrêt entre "Tamarelle" et "Couperin". En revanche, la ligne T3 ne circule pas.

Du côté de la ligne 7, les bus circulent normalement entre "Beauvoisine" et le Rond-point des Bruyères, au sud.

Aucune autre ligne de bus ne circule, précise le Réseau Astuce sur son site internet.