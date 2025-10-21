En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Ils roulent sans permis dans une voiture qui ne leur appartient pas : trois mineurs finissent au poste de police

Sécurité. Mardi 21 octobre, trois mineurs ont été interpellés dans une voiture à Rouen. Le conducteur de 17 ans n'avait pas de permis et l'un des passagers faisait l'objet d'une fiche de recherche pour une interdiction de quitter le territoire. Ils ont fini au commissariat de police.

Publié le 21/10/2025 à 14h22 - Par Gilles Anthoine
Rouen. Ils roulent sans permis dans une voiture qui ne leur appartient pas : trois mineurs finissent au poste de police
Trois mineurs ont été arrêtés à bord d'une voiture. Aucun n'avait le permis. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La virée de ces trois mineurs s'est terminée au poste. Mardi 21 octobre vers 2h, une patrouille de police repère une voiture roulant à vive allure à hauteur de la rue François Couperin à Rouen. Le véhicule est contrôlé. A l'intérieur se trouvent trois mineurs.

Un adolescent de 17 ans, déjà fiché

Le conducteur de 17 ans, originaire de Rouen, avoue immédiatement aux policiers qu'il n'est pas détenteur du permis de conduire. La voiture ne lui appartient pas. Elle est immatriculée pour le compte d'une société. Le passager avant est un adolescent de 17 ans, fiché pour une interdiction de quitter le territoire. Le passager arrière, est un jeune de 16 ans.

La voiture a été placée en fourrière

Les trois mineurs ont été amenés au commissariat de police pour être remis à un majeur responsable. Les jeunes seront convoqués ultérieurement pour être entendus. La voiture a été placée en fourrière.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Rouen. Ils roulent sans permis dans une voiture qui ne leur appartient pas : trois mineurs finissent au poste de police
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple