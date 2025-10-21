Rouen. Ils roulent sans permis dans une voiture qui ne leur appartient pas : trois mineurs finissent au poste de police

La virée de ces trois mineurs s'est terminée au poste. Mardi 21 octobre vers 2h, une patrouille de police repère une voiture roulant à vive allure à hauteur de la rue François Couperin à Rouen. Le véhicule est contrôlé. A l'intérieur se trouvent trois mineurs.

Un adolescent de 17 ans, déjà fiché

Le conducteur de 17 ans, originaire de Rouen, avoue immédiatement aux policiers qu'il n'est pas détenteur du permis de conduire. La voiture ne lui appartient pas. Elle est immatriculée pour le compte d'une société. Le passager avant est un adolescent de 17 ans, fiché pour une interdiction de quitter le territoire. Le passager arrière, est un jeune de 16 ans.

La voiture a été placée en fourrière

Les trois mineurs ont été amenés au commissariat de police pour être remis à un majeur responsable. Les jeunes seront convoqués ultérieurement pour être entendus. La voiture a été placée en fourrière.