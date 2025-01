Rouen. Deux mineurs de 14 ans tentaient de voler une voiture

Ce sont des témoins qui ont signalé le comportement suspect de deux adolescents, rue Dumont d'Urville à Rouen, mercredi 15 janvier vers 14h. Ils tournaient autour de voitures.

Une fois sur place, la police les a observés de loin. Effectivement, les deux jeunes faisaient des allers-retours entre la rue Dumont d'Urville et les rues voisines, s'intéressant à des voitures en tentant de pénétrer à l'intérieur. Ils ont même jeté leur dévolu sur un scooter. Les deux adolescents ont fini par rentrer dans une voiture et c'est à ce moment que les policiers les ont arrêtés. Les deux mineurs de 14 ans, l'un habitant Elbeuf et l'autre à Rouen essayaient de faire démarrer la voiture et ce n'était pas leur première tentative dans la journée. Ils ont reconnu les faits.

