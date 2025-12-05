Accident dans les Boucles de la Seine. Trois femmes blessées dans une collision sur la D45, dont une grièvement

Deux voitures se sont percutées, vendredi 5 décembre peu avant 7h, sur la D45 à Berville-sur-Seine, dans les Boucles de la Seine. Deux personnes se sont retrouvées bloquées dans leur habitacle. Une troisième victime a pu sortir de son véhicule avant l'arrivée des secours.

23 sapeurs-pompiers mobilisés

Le bilan fait état de trois victimes : une femme de 50 ans, grièvement blessée et transportée à l'hôpital d'Elbeuf, une femme de 20 ans, transportée à l'hôpital d'Elbeuf ainsi qu'une femme de 20 ans, transportée au CHU de Rouen. Ces deux dernières ont été blessées légèrement.

L'intervention a mobilisé 23 sapeurs-pompiers et une équipe du Smur d'Elbeuf.