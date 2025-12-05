En ce moment Love me like you do Ellie GOULDING
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Pollution. Des milliers de tonnes de déchets déversés dans le Grand Ouest : un chef d'entreprise et sa fille mis en examen

Sécurité. Le parquet d'Angers a mis en examen le dirigeant d'un groupe de sociétés spécialisées dans la collecte de déchets et sa fille. Ils auraient déversé dans l'environnement des milliers de tonnes de déchets depuis 2016 dans tout l'ouest de la France, notamment en Mayenne et en Basse-Normandie.

Publié le 05/12/2025 à 09h23 - Par Simon Lebaron
Pollution. Des milliers de tonnes de déchets déversés dans le Grand Ouest : un chef d'entreprise et sa fille mis en examen
Un chef d'entreprise et sa fille ont été mis en examen pour avoir déversé des milliers de tonnes de déchets dans la nature. - Simon Lebaron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un homme de 60 ans et sa fille de 35 ans ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire par le parquet d'Angers, jeudi 4 décembre. Lui est dirigeant et elle est actionnaire à 30% d'un groupe de sociétés spécialisées dans la collecte de déchets. Ils sont poursuivis pour avoir déversé dans l'environnement des milliers de tonnes de déchets depuis 2016 dans tout l'ouest de la France.

Un premier constat en Mayenne

L'enquête a débuté en avril 2019 après le constat d'une pollution des eaux d'épuration sur la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, en Mayenne, causée par un déversement illégal de déchets d'un camion appartenant à une entreprise locale, explique dans un communiqué le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard. Cette entreprise appartient à un groupe de sociétés, toutes spécialisées dans le traitement des déchets et dirigées par cet homme et sa fille mis en examen.

L'enquête, lancée à Laval puis reprise par un juge d'instruction d'Angers, pôle compétent pour les atteintes à l'environnement, a mis au jour des fraudes et pratiques illicites persistantes de la part de ces sociétés, "dans une zone allant de la Basse-Normandie aux Deux-Sèvres", poursuit le communiqué.

1,5 million d'euros d'économie en traitement de déchets

Des perquisitions menées à partir de 2023 ont permis de découvrir "de faux documents destinés à brouiller la traçabilité de l'élimination des déchets". Selon des employés auditionnés par les enquêteurs, ces déchets étaient notamment déversés dans des regards d'eau de pluie, sur des terrains agricoles ou même dans des circuits d'eau d'agglomérations. Ces pratiques permettaient aux sociétés de proposer des tarifs défiant toute concurrence.

Pour les enquêteurs, le dirigeant aurait réalisé une économie de plus de 1,5 million d'euros en traitant de manière illégale plus de 20 000 tonnes de déchets. Selon le fisc, ce procédé aurait aussi permis au groupe d'échapper à plus de 2 millions d'euros de taxe générale sur les activités polluantes, qu'il facturait pourtant à certains clients.

Interdiction de gérer une société

Le chef d'entreprise et sa fille ont été mis en examen notamment pour déversement dans les eaux d'une substance "ayant des effets nuisibles sur la santé ou des dommages sur la flore ou la faune", dépôt illégal de déchets, faux et usage de faux et blanchiment de fraude fiscale.

Ils ont tous deux été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer une société. "D'importantes saisies ont été opérées ou sont en cours sur le patrimoine personnel des mis en cause, à hauteur de plus de 2 millions d'euros", souligne Eric Bouillard.

Avec AFP.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Pollution. Des milliers de tonnes de déchets déversés dans le Grand Ouest : un chef d'entreprise et sa fille mis en examen
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple