Jeu. Gagnez les dernières places pour les concerts de Pierre Garnier

Loisir. Cette semaine, Tendance Ouest vous envoie aux Zéniths de Rouen et de Caen en vous offrant les dernières places pour assister aux concerts de Pierre Garnier !

Publié le 05/12/2025 à 09h04 - Par Kevin
Tendance Ouest vous offre les dernières places pour les concerts de Pierre Garnier aux Zéniths de Rouen et de Caen. - Jimmy Joubert

Tendance Ouest vous offre les toutes dernières places pour aller voir Pierre Garnier en concert : le 16 décembre à Rouen, et le 17 décembre au Zénith de Caen. On ne va pas se mentir : ces deux dates, tout le monde les veut.

Pierre Garnier, c'est le phénomène de l'année… une voix, une sincérité, un premier album qui cartonne, et des concerts qui se remplissent en quelques minutes.

Tendance Ouest vous offre chaque jour à 8h55 vos 2 places pour ses concerts de Rouen et Caen, les 16 et 17 décembre prochain… et n'oubliez pas l'album "Chaque Seconde - Live à Caen" est toujours disponible !

Envoyez dès maintenant TO par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du message).

