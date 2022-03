Saint-Julien-sur-Sarthe. Aurianne découvre la ville mystère et remporte plusieurs lots

Si vous avez écouté Tendance Ouest ces dernières semaines, entre 9 h et 13 h, du lundi au vendredi vous êtes sûrement tombé sur Cherchez, trouvez, gagnez, votre jeu d'enquête animé par Tom. Cette fois-ci la ville mystère était fortifiée et logée en bord de mer. Vous avez pour la plupart cherché en France, puis au-delà des frontières de l'hexagone pour approcher d'un peu plus près les cadeaux qui vous attendaient en cas de bonne réponse.

C'est Aurianne, factrice dans le secteur de Saint-Julien-sur-Sarthe (Orne) qui a finalement donné la bonne réponse sur l'antenne de Tendance ouest.

La mer Caspienne ou encore l'organisation d'une célèbre course de Formule 1 dans cette ville vous a aidé sur les derniers instants de cette enquête.

Ça s'est passé ce 31 octobre 2019 :

C'est pour l'instant la plus longue enquête de la saison Impossible de lire le son.

Aurianne gagne donc ses dix places assises pour le Tendance Live qui se tiendra le 7 novembre 2019, au Zénith de Caen (Calvados) + un appareil photo de la marque Nikon d'une valeur de 100 € + deux places pour aller voir au choix l'humoriste qu'elle souhaite : soit Kev Adams au Zénith de Rouen (Seine-Maritime), soit Elie Semoun au Carré des Docks du Havre, le samedi 23 novembre 2019.

