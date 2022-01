Sainte-Marguerite-d'elle. Christophe remporte dix places pour le Tendance Live de Caen

Qui ne tente rien n'a rien, vous connaissez bien évidemment ce dicton. Il se vérifie chaque jour dans "Cherchez, trouvez, gagnez", lorsque vous menez l'enquête avec Tom, entre 9h et 13h, sur Tendance Ouest. Votre passage à l'antenne vous permet d'acquérir deux places pour le Tendance Live du Zénith de Caen. Mais passer à l'antenne et découvrir la ville mystère rapporte encore plus, c'est ce qui s'est produit avec Christophe ce 10 Octobre 2019, qui est reparti avec dix places.

Un mot tout de même sur cette enquête qui vous a grandement inspiré et orienté dans la bonne direction. La ville se trouvait bien dans le sud de la France, et vos premières propositions ne sont pas passées loin (Antibes et Cannes par exemple).

Voici la ville du bord de mer que nous cherchions :

Christophe pourra applaudir son artiste préféré (Marina Kaye) Impossible de lire le son.

Auditeur originaire de Sainte-Marguerite-d'Elle dans le Calvados, Christophe pourra inviter neuf personnes de son entourage pour apprécier le concert de Tendance Ouest le jeudi 7 Novembre 2019, au Zénith de Caen à 20h. Découvrez la programmation du Tendance Live ici.

Dix autres places sont à remporter dès à présent dans "Cherchez, trouvez, gagnez", entre 9h et 13h, du lundi au vendredi, en écoutant votre radio Tendance Ouest.

