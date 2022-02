Paris. Tom vous offre dix places pour le Tendance Live de Caen

Jeudi 7 novembre 2019, la radio Tendance Ouest propose un nouveau concert au zénith de Caen, à 20h. Dans la lignée des autres rendez-vous musicaux proposés dans l'année, le plateau regorgera d'artistes que vous entendez sur nos ondes. Sur scène, vous retrouverez Marina Kaye, BB Brunes, The Avener, Black M, Silvàn Areg, Noroy, Daysy et M.I.L.K.

Il est possible de gagner vos places de concert d'un coup de téléphone, en jouant avec Tom en semaine, entre 9h et 13h. "Cherchez, trouvez, gagnez" est une émission qui vous invite à entrer dans la peau de l'enquêteur : papier et stylo vous seront utiles. Bien sûr, il est conseillé de garder les oreilles suffisamment proches de votre récepteur radio pour noter les indices qui vous permettront de découvrir la ville mystère.

Pour participer, il vous suffit d'envoyer le code TOM au 7 11 12 par SMS (2 x 0,65 cts + coût SMS).

Une fois votre inscription réalisée, il ne vous restera qu'à croiser les doigts pour être tiré au sort et passer à l'antenne. Les personnes qui découvriront la ville mystère en direct à la radio repartiront avec dix places assises pour le Tendance Live. Et comme chez Tendance Ouest il n'y a pas de perdants, ceux qui passeront à l'antenne mais ne trouveront pas la ville mystère repartiront avec deux invitations.

Petit indice, nous cherchons actuellement une ville fortifiée !

A LIRE AUSSI.

Christophe remporte dix places pour le Tendance Live de Caen

Tom vous offre votre machine à café Nespresso Delonghi entre 09h et 13h

Une tablette éducative et 1 an de lessive à gagner entre 9h et 13h sur Tendance Ouest

Pauline gagne la lampe de luminothérapie, le coffret "sensations bien-être" et le t-shirt Tendance Ouest entre 9h et 13h

Nouvelle édition du Tendance Live à Montivilliers avec Arcadian