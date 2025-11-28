Jeu. Tendance Ouest vous offre vos places pour Louis Bertignac

Tendance Ouest, vous offre vos places pour applaudir Louis Bertignac, l'une des figures les plus marquantes du rock français. Guitariste virtuose, chanteur charismatique, cofondateur du groupe Téléphone, Louis Bertignac c'est plus de six millions de disques vendus, des riffs devenus légendaires et une carrière qui traverse les générations.

Après l'aventure Téléphone, il s'est lancé en solo dès 1986, avec un style bien à lui : un rock puissant mais toujours sensible, des ballades reconnaissables entre mille… et cette énergie scénique qui ne l'a jamais quitté.

On l'a aussi vu dans The Voice et The Voice Kids, où il a coaché de jeunes talents avec la même passion que sur scène. Sans oublier son retour explosif avec Les Insus, où il avait retrouvé Jean-Louis Aubert et Richard Kolinka pour réinterpréter le répertoire mythique de Téléphone.

Et c'est cette légende vivante que vous allez pouvoir voir sur scène, vendredi 12 décembre au Zénith de Rouen, ou samedi 13 décembre au Zénith de Caen.

Tentez votre chance maintenant en envoyant ZENITH par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + prix du message).