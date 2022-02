Caen. "Born in 90's", vos places à gagner dans Normandie Matin.

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019, vous pouvez remporter vos places pour assister à la tournée "Born in 90's" qui aura lieu le samedi 26 octobre 2019 au Zénith de Rouen (Seine-Maritime) et le dimanche 27 octobre 2019 au Zénith de Caen (Calvados).

Les plus grands noms de la génération "Boys Band" seront sur scène pour une soirée qui vous fera faire un bon dans le passé. Doc Gyneco, les Worlds Apart, Zouk Machine, Larusso, Lââm, Franck des 2Be3 ou encore Benny-B… Ils seront tous là, le tout sous la houlette de la maîtresse de cérémonie, également made in 90's : Séverine Ferrer.

Pour assister au concert de votre choix, jouez au Hit de la Salle de Bain chaque matin, entre 6h et 9h, dans Normandie Matin avec Charles.

Inscrivez-vous en envoyant SDB par SMS au 7 11 12 (2x0.65€ ou 65cts + prix d'un SMS). Jeu ouvert entre le vendredi 18 octobre et le vendredi 25 octobre 2019.